За селидбу у ово мјесто држава даје 30.000 евра

22.12.2025

08:41

Италијански градови суочени с падом броја становника нуде све веће подстицаје како би привукли нове становнике.

Један од најновијих примера долази из Тоскане, гдје историјско мјесто Курир нуди финансијску подршку досељеницима до око 30.000 евра.

Локалне власти у Италији настављају борбу против депопулације, а Радикондоли је додатно проширио програм помоћи. Подстицаји нису намијењени само купцима кућа, већ и изнајмљивачима, уз низ додатних погодности.

Укупан износ помоћи за нове становнике може достићи око 30.000 евра. У првој фази програма, која је почела 2023. године, грађани који су купили напуштене куће и обавезали се да ће живети у Радикондолију добијали су до 20.000 евра бесповратно, плус око 6.000 евра за трошкове грејања и превоза.

Подстицаји нису само за купце

Према новим правилима, сви који се доселе у Радикондоли до почетка 2026. и одлуче да изнајмљују стан или кућу имају право на субвенцију којом општина покрива половину кирије током прве двије године.

Градоначелник Радикондолија, Франсеско Гуаргуалини, истакао је да су уведени и додатни подстицаји за студенте, кориснике јавног превоза и грађане који користе „зелену“ енергију. Из општинског буџета издвојено је више од 400.000 евра како би се привукли нови становници и побољшао квалитет живота.

Радикондоли је некада имао око 3.000 становника, а данас живи само 966 људи. Од 450 кућа, око сто је празно, а локалне власти вјерују да би овај програм могао „оживјети“ напуштене некретнине.

Услови за подстицаје

Купци кућа морају се обавезати да ће у Радикондолију живјети најмање десет година, док најмопримци морају остати бар четири године.

У понуди су различите некретнине – од мањих станова у историјском центру мјеста до традиционалних тосканских кућа окружених виноградима и маслињацима. Цијене мањих кућа крећу се од 50.000 до 100.000 евра. Иако неке куће захтијевају реновирање, захваљујући субвенцијама, кирије су у појединим случајевима пале и на само 200 евра мјесечно.

Општински званичници истичу да је након покретања програма број становника порастао са око 900 на 960, што показују да мјере за привлачење породица и младих дају резултате.

Примјер Радикондолија део је шире стратегије широм Италије. У оквиру додатног програма из 2024. године, у 76 тосканских места са мање од 5.000 становника нуде се бесповратна средства од 10.000 до 30.000 евра за обнову кућа, покривајући до 50% трошкова адаптације.

