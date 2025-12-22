Logo
Large banner

Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Извор:

Магазин новости

22.12.2025

08:40

Коментари:

0
Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Током посљедњих неколико деценија, трендови обрва су се развијали брже од скоро било ког другог дијела шминке. Сјетимо се ултратанких лукова из деведесетих година и почетка 2000-их, које су прославиле холивудске глумице. Међутим, већ до 2010-их, тренд се потпуно промијенио, па су густе и природније обрве поново почеле да добијају на популарности након неколико деценија.

У 2026. години љепота се враћа својим коријенима, и то буквално. Након година интензивног обликовања, разних третмана мода се окреће природном изгледу обрва које на првом мјесту стављају аутентичност и индивидуалност.

Вања Квочка

Остали спортови

Млади бањалучки пливач бриљира у Холандији

Природне обрве неће бити само тренд, оне су помак о размишљању о љепоти. Више се не тежи савршенству према туђим стандардима већ се истиче оно што је јединствено код сваке осбе. Зато не носите нужно пуне обрве уколико вам не стоје, него размислите о томе како иде природни лук ваших обрва.

У свијету шминке, природне обрве поштују ваш оригинални облик и боју, али се суптилно побољшавају добрим производима. Најефикаснији начин да се то постигне је ултратанка оловка за обрве која имитира фине потезе налик длачицама.

Подијели:

Тагови:

obrve

мода

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

horoskop astrologija

Занимљивости

Почиње период изобиља који се дешава једном у 100 година, ови знаци биће посебно срећни

4 ч

0
Жичара

Хроника

Дијелови жичаре са Дуртмитора послати на вјештачење

4 ч

0
Убиство руског генерала Фанила Сарварова

Свијет

Руски генерал убијен у експлозији: Бомба постављена испод његовог аутомобила

4 ч

0
Умро легендарни гитариста

Сцена

Умро легендарни гитариста

4 ч

0

Више из рубрике

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

Стил

Због једне грешке у шминкању изгледамо старије него што јесмо

5 д

0
Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Стил

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

6 д

0
Дјевојка са црвеним ноктима и новогодишњим украсом

Стил

Изаберите прави маникир за празнике: Безброј начина да ваши нокти заблистају

1 седм

0
Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

Стил

Три ''застарјеле'' фризуре су се вратиле на велика врата

1 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

41

Никада не поклањајте ову ствар: Вјерује се да тиме предајете своју срећу другоме

12

36

Колика је просјечна плата у Српској?

12

36

Проглашена најотровија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

12

30

Одузет златни накит вриједан 226.000 КМ

12

30

Малина пала са 7. спрата, није јој било спаса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner