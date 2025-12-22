Ево какве обрве ће бити у тренду наредне године

Извор:
Магазин новости
22.12.2025
08:40
Коментари:0
Током посљедњих неколико деценија, трендови обрва су се развијали брже од скоро било ког другог дијела шминке. Сјетимо се ултратанких лукова из деведесетих година и почетка 2000-их, које су прославиле холивудске глумице. Међутим, већ до 2010-их, тренд се потпуно промијенио, па су густе и природније обрве поново почеле да добијају на популарности након неколико деценија.
У 2026. години љепота се враћа својим коријенима, и то буквално. Након година интензивног обликовања, разних третмана мода се окреће природном изгледу обрва које на првом мјесту стављају аутентичност и индивидуалност.
Остали спортови
Млади бањалучки пливач бриљира у Холандији
Природне обрве неће бити само тренд, оне су помак о размишљању о љепоти. Више се не тежи савршенству према туђим стандардима већ се истиче оно што је јединствено код сваке осбе. Зато не носите нужно пуне обрве уколико вам не стоје, него размислите о томе како иде природни лук ваших обрва.
У свијету шминке, природне обрве поштују ваш оригинални облик и боју, али се суптилно побољшавају добрим производима. Најефикаснији начин да се то постигне је ултратанка оловка за обрве која имитира фине потезе налик длачицама.
Занимљивости
4 ч0
Хроника
4 ч0
Свијет
4 ч0
Сцена
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
41
12
36
12
36
12
30
12
30
Тренутно на програму