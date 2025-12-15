Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Извор:
Супержена
15.12.2025
15:26
Коментари:0
Без обзира да ли сте годинама вјерна бринета, природна плавуша или црвенокоса у потрази за новом промјеном, ове три нијансе биће апсолутни хит у 2026. години.
Стручњаци кажу да ништа не подигне расположење као посјета салону и свјежа боје косе, поготово ако се ради о конкретној промјени.
Занимљивости
Ово су четири најтемпераментнија хороскопска знака
А према водећим колористима, 2026. година доноси суптилне, али изразито ефектне трендове које већ желимо да испробамо.
У наставку вам доносимо преглед бјути трендова и објашњење како да их постигнете у салону.
Брижит Бардо плавуша враћа фокус на ону кремасту, свјетлуцаву нијансу плаве какву су носиле француске иконе љепоте.
Колористи је описују као плаву која даје максималну свјетлину, али и меке, топле праменове који стварају природан, сун-киссед дојам. Ова боја изгледа свјеже, здравије и луксузније од хладних, платинастих тонова које полако остављамо иза себе.
Хроника
Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице
То је она безвременска, заводљива француска плава — свијетла, али вјеродостојна; елегантна, али опуштена, кажу стручњаци.
-кремасту плаву с благом топлином
-мекане праменове кроз горње дијелове и средњу дужину
-свјетлије, лагано изгорјеле крајеве
Ако сте прошлих година кокетирали с бакарним тоновима, 2026. доноси њихов освјежени, разиграни наставак. Стручњаци описују ову нијансу као ружичасто-пјенушаву која подиже класичне бакарне тонове додајући им ружичасти и црвени одсјај.
Здравље
Навике током туширања које уништавају кожу
Резултат је боја која изгледа разиграно, свјеже и младеначки, а истовремено шик и софистицирано.
-топле црвене тонове обогаћене ружичастим подтоном
-ово је нијанса која захтјева бригу, али награда је прекрасан, вибрантан резултат
-тражите савјете за његу
Нови класик за све бринете које желе драматичан, али елегантан утисак. Дупли еспресо смеђа је мекша верзија црне - тамна, сјајна и изузетно профињена.
Према колористицама, тајна ове нијансе је у равнотежи: довољно тамна да изгледа скупо, али не толико интензивна да прогута тен. Можете ићи у топлијем или хладнијем смјеру, зависно од тога шта вашој кожи најбоље пристаје.
Занимљивости
Посљедњи млад Мјесец у 2025. доноси снажан преокрет за ове знакове
-богату тамносмеђу нијансу, готово црну
-за топли ефекат: глосс с топлим (златним) подтоновима
-за хладни ефекат: неутралнији смеђи тон без плавичастог одсјаја.
Најновије
Најчитаније
16
26
16
16
16
14
16
09
16
08
Тренутно на програму