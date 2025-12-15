Logo
Три боје за косу које ће доминирати у наредној години

Супержена

15.12.2025

15:26

Три боје за косу које ће доминирати у наредној години
Фото: Pixabay

Без обзира да ли сте годинама вјерна бринета, природна плавуша или црвенокоса у потрази за новом промјеном, ове три нијансе биће апсолутни хит у 2026. години.

Стручњаци кажу да ништа не подигне расположење као посјета салону и свјежа боје косе, поготово ако се ради о конкретној промјени.

А према водећим колористима, 2026. година доноси суптилне, али изразито ефектне трендове које већ желимо да испробамо.

У наставку вам доносимо преглед бјути трендова и објашњење како да их постигнете у салону.

1. Bardot Blonde

Брижит Бардо плавуша враћа фокус на ону кремасту, свјетлуцаву нијансу плаве какву су носиле француске иконе љепоте.

Колористи је описују као плаву која даје максималну свјетлину, али и меке, топле праменове који стварају природан, сун-киссед дојам. Ова боја изгледа свјеже, здравије и луксузније од хладних, платинастих тонова које полако остављамо иза себе.

То је она безвременска, заводљива француска плава — свијетла, али вјеродостојна; елегантна, али опуштена, кажу стручњаци.

Шта тражити у салону?

-кремасту плаву с благом топлином

-мекане праменове кроз горње дијелове и средњу дужину

-свјетлије, лагано изгорјеле крајеве

2. Cranberry Spritz

Ако сте прошлих година кокетирали с бакарним тоновима, 2026. доноси њихов освјежени, разиграни наставак. Стручњаци описују ову нијансу као ружичасто-пјенушаву која подиже класичне бакарне тонове додајући им ружичасти и црвени одсјај.

Резултат је боја која изгледа разиграно, свјеже и младеначки, а истовремено шик и софистицирано.

Шта тражити у салону?

-топле црвене тонове обогаћене ружичастим подтоном

-ово је нијанса која захтјева бригу, али награда је прекрасан, вибрантан резултат

-тражите савјете за његу

3. Double Espresso - дупли еспресо смеђа

Нови класик за све бринете које желе драматичан, али елегантан утисак. Дупли еспресо смеђа је мекша верзија црне - тамна, сјајна и изузетно профињена.

Према колористицама, тајна ове нијансе је у равнотежи: довољно тамна да изгледа скупо, али не толико интензивна да прогута тен. Можете ићи у топлијем или хладнијем смјеру, зависно од тога шта вашој кожи најбоље пристаје.

Шта тражити у салону?

-богату тамносмеђу нијансу, готово црну

-за топли ефекат: глосс с топлим (златним) подтоновима

-за хладни ефекат: неутралнији смеђи тон без плавичастог одсјаја.

