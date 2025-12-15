Logo
Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице

Извор:

Телеграф

15.12.2025

15:11

Драма испред ноћног клуба, избила туча насред улице
Фото: Танјуг

Држављанин Судана W.Y.H. (37) претучен је у недјељу у раним јутарњим часовима у Немањиној улици, након што га је напала група од три непозната лица.

Инцидент се догодио испред једног од познатијих београдских ноћних клубова, а према првим информацијама, нападу је претходила вербална свађа.

W.Y.H. је возилом Хитне помоћи превезен на Војномедицинску академију (ВМА), гдје су му констатоване лаке тјелесне повреде. Нападачи су му задали више удараца по глави и тијелу.

Полиција је обавила увиђај и интензивно ради на идентификацији и лоцирању три непознате особе које су учествовале у нападу.

