Пресуда за убиство Раденка Башића: Раилићу 29, Миљатовићу 34 године затвора!

Аутор:Огњен Матавуљ
15.12.2025
11:57
Суд БиХ осудио је Далибора Раилића званог Дуги на 29 година и Александра Миљатовића на 34 године затвора због убиства начелника Сектора криминалистичке полиције ПУ Приједор Раденка Башића који је убијен хицем у потиљак 21. марта 2022. године у Приједору!
Пресудом Раилић је означен као налогодавац, а Миљатовић као директан извршилац Башићевог убиства. Осим за овај злочин Раилић је оглашен кривим за организовани криминал у вези са трговином дроге и за прање новца.
Као чланови Раилићеве нарко групе осуђени су Билећани Мирјана Вујовић на казну затвора од три године и шест мјесеци и Жељко Симић на три године. Осуђени су због трговине дрогом чију су набавку и препродају договарали путем криптоване апликације "Sky ecc". Горан Гвозден из Градишке је ослобођен свих оптужби за организовани криминал у вези са трговином дроге и прањем новца.
Према оптужници Раилић је током 2021. године организовао групу, којој су приступили Миљатовић и Репајић, с циљем повезивања, договорања и извршења убиства Раденка Башића, због отежавања обављања криминалних активности Раилића у вези са препродајом дроге у Приједору и шире, за шта је Раилић окривио управо Башића.
Раилић је, преко Репајића, упознао Миљатовића у децембру 2021. године. Срели су се у Приједору и тада је тражио од Миљатовића да убије Башића за износ од 50.000 евра.
"Миљатовић је то прихватио и за извршење договореног преузео је капару од 5.000 евра. Након тога Миљатовић је од почетка јануара прикупљао информација о животним навикама и кретањима Башића, тако што га је уходио и снимао камером. Камеру је касније предао Репајићу", наводи се у оптужници.
Појашњава се да се Миљатовић 21. марта, у јутарњим сатима, довезао у Приједор аутомобилом "опел астра" караван, плаве боје, коју му је дао Репајић.
"На путу ка радном мјесту Миљатовић је пратио и пришао иза леђа Башићу, код пјешачког моста преко канала који спаја блок зграда Ц и Г у насељу Пећани, и из непосредне близине с намјером лишења живота из пиштоља "Црвена застава", калибра 7,65 мм, који је држао у ПВЦ кеси која служила за задржавање чауре, испалио један метак у потиљак Башића, од чега је на лицу мјеста преминуо", истиче се у оптужници.
Како се наводи Миљатовић је "астром" побјегао у Градишку, а потом је назвао Репајића, траживши да дође по њега у Градишку. Репајић је то и учинио и одвезао га у Бањалуку.
"Ради скривања трагова Репајић је након рога одвезао "астру", која је кориштена у припреми убиства, на отпад гдје је возило растављено и продато у дијеловима", пише у оптужници.
Оптужница је подијељена у 14. тачака, а остале се односе на организовани криминал и трговину дрогом.
"Раилић је у међусобном договору са припадницима групе, доносио одлуке о дјеловању групе и извршењу кривичних дјела, као и о подјели користи стечене кривичним дјелима. Чланови групе поступали су по његовим наредбама и упутствима, гдје је свако од њих имао свијест и знање о одређеним задацима, радњама извршења и доприносу других припадника током извршавања кривичних дјела", наводи се у оптужници.
Група је набављала кокаин и марихуану које су пребацивали преко границе између Босне и Херцеговине и Црне Горе ради даље продаје у БиХ, али и државама Европске уније.
"За међусобну комуникацију, договарање и извршење кривичних дјела користили су посебно подешене мобилне телефоне са инсталираном апликацијом "Sky ecc", намијењеном за остваривање заштићене, криптоване комуникације. Преко апликације и у непосредним контактима су договарали вријеме, мјесто и начин купопродаје и примопредаје дроге, као и преузимање користи стечене кривичним дјелом у готовом новцу", наводи се оптужници.
Тако стечени новац Раилић је држао и с њим располагао и стављао га у легалне новчане токоме. У циљу заштите континуираног и неометаног наставка извршења тих кривичних дјела организовао је извршење тешког убиства начелника СКП ПУ Приједор.
