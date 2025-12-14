Logo
Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

Независне

14.12.2025

20:42

0
Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Основни суд у Власеници потврдио је оптужницу против М.М. и М.В. због фингирања саобраћајне незгоде како би преварили осигурање.

Наиме, Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против М.М. и М.В., а која их терети да су у Милићима у саизвршилаштву починили кривично д‌јело превара у осигурању.

Оптужницом се М.М. и М.В. ставља на терет да су кривично д‌јело починили 4. фебруара 2023. године, и то по претходном заједничком договору.

Како се наводи у оптужници, имали су намјеру да М.М. од Осигуравајућег друштва "Дрина осигурање" а.д. Милићи наплати осигурану суму.

Тако су, како пише у оптужници, у договору оштетили аутомобил голф који је у био власништву оптужене М.М.

Станија Добријевић-14122025

Сцена

"Вољећу те до задњег динара", ево коме иде цијели хонорар

Тај аутомобил је био осигуран од ауто-одговорности од 27. јуна 2022. до 27. јуна 2023. године, по полиси "Дрина осигурања" а.д. Милићи.

"Свјесни забрањености свог д‌јела и желећи његово извршење, у мјесту Бијела Рудина, општина Билећа, симулирали су саобраћајну незгоду", наводи се у оптужници.

Они су намјестили аута тако да изгледа као да су се сударили.

Како је прецизирано у оптужници, они су контролисаним кретањем у сударни положај довезли голф, којим је управљала М.М., и ситроен којим је управљао М.В.

Иначе, ситроен је био у власништву М.К. и тај ауто је био осигуран од ауто-одговорности од 31. октобра 2022. до 31. октобра 2023. године, такође по полиси "Дрина осигурања" а.д. Милићи.

"Потом су симулирану саобраћајну незгоду пријавили полицијским службеницима Полицијске станице Билећа", пише у оптужници.

Како се наводи, М.М. је 10. фебруара 2023. године, иако је знала да је саобраћајна незгода која се десила шест дана раније симулирана, поднијела пријаву штете из осигурања од ауто-одговорности - возила Осигуравајућем друштву "Дрина осигурање" а.д. Милићи, које је наведену пријаву евидентирало.

Међутим, истрагом је утврђено да се незгода није десила онако како је пријављено те су они пријављени надлежним органима.

osiguranje

превара

