Трагедија у Српској: Погинула једна особа

Извор:
АТВ
14.12.2025
17:23
Коментари:0
На путу Требиње Херцег Нови у мјесту Тули дошло је саобраћајне несреће у којој је страдало једно лице, потврђено је АТВу из требињског Дома здравља.
"Страдало је малољетно лице", кажу из ове установе.
За АТВ су се огласили и из ПУ Требиње
" Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиња је око 16,10 часова евидентирала саобраћајну незгоду у којој је једно лице смртно страдало. Увиђај на лицу мјеста ради дежурни тужилац из ОЈТ заједно са полицијским слузбеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње", кажу из ПУ Требиње.
