Трагедија у Српској: Погинула једна особа

АТВ

14.12.2025

17:23

На путу Требиње Херцег Нови у мјесту Тули дошло је саобраћајне несреће у којој је страдало једно лице, потврђено је АТВу из требињског Дома здравља.

"Страдало је малољетно лице", кажу из ове установе.

За АТВ су се огласили и из ПУ Требиње

" Полицијска станица за безбједност саобраћаја Требиња је око 16,10 часова евидентирала саобраћајну незгоду у којој је једно лице смртно страдало. Увиђај на лицу мјеста ради дежурни тужилац из ОЈТ заједно са полицијским слузбеницима Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње", кажу из ПУ Требиње.

Саобраћајна несрећа

Требиње

