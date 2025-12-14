Ухапшени у Требињу због посједовања дроге предати Окружном јавном тужилаштву

Извор:
АТВ
14.12.2025
13:49
Требињска полиција синоћ је ухапсила три особе иницијала А.Б. из Равног, Р.П. из Дубровника и Н.Ђ. из Требиња и одузела око 500 грама дроге.
Наиме, полицијски службеници су претресом лица иницијала А.Б. пронашли и привремено одузели једано најлонско паковање и један најлонски замотуљак. У најлонском паковању нађено је 507,43 гр. бијеле прашкасте материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу спид, а у најлонском замотуљку пронађено је 3,88 гр. бијеле прашкасте материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу кокаин.
Двије особе "пале" у Требињу, одузето више од 500 грама дроге
Полицијски службеници су извршили претрес куће, објеката и возила које користи лице иницијала Н.Ђ.
Уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу лица су предата Окружном јавном тужилаштву у Требињу.
