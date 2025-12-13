Несрећа у Српској, пјешак погинуо на магистрали

Извор:
У саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу у Зворнику погинуо је пјешак.
"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди је учествовало путничко моторно возило марке „Škoda“, којим је управљало лице иницијала С.Ј. из Зворника и пјешак С.С. из Зворника. Пјешак је преминуо у Јавној здравственој установи Болница Зворник", саопштено је из полиције.
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
