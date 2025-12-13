Logo
Large banner

Несрећа у Српској, пјешак погинуо на магистрали

Извор:

АТВ

13.12.2025

18:18

Коментари:

0
Несрећа у Српској, пјешак погинуо на магистрали
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи која се догодила на магистралном путу у Зворнику погинуо је пјешак.

"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Зворник су извршили увиђај саобраћајне незгоде. У саобраћајној незгоди је учествовало путничко моторно возило марке „Škoda“, којим је управљало лице иницијала С.Ј. из Зворника и пјешак С.С. из Зворника. Пјешак је преминуо у Јавној здравственој установи Болница Зворник", саопштено је из полиције.

Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

dzej ramadanovski

Сцена

Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

Зворник

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За Путина стигло више од 1,1 милион питања

Свијет

За Путина стигло више од 1,1 милион питања

2 ч

0
Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Сцена

Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

2 ч

0
Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

Свијет

Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

2 ч

0
Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

Наука и технологија

Зашто неке животиње једу своје младунце: Научници откривају који фактори утичу на канибализам

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

Хроника

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

3 ч

0
Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

Хроника

Из затвора у Мостару побјегао затвореник: Уз помоћ грађана лоциран и ухапшен

6 ч

0
Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

Хроника

Бањалука: Удес на улазу у пијацу, саобраћај потпуно блокиран

7 ч

0
Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

Хроника

Хорор: Младић покушао да убије дјевојку!

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

21

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

20

10

Велика туча у Елити: Побили се Анели и Лука

19

58

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

19

50

Преминуо Бора Мерцедес

19

46

Лукашенко помиловао 123 затвореника у замјену за укидање америчких санкција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner