Орбан: Брисел жели промјену власти у Мађарској због мигрантске политике

Танјуг
13.12.2025
17:55
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да Брисел сматра да власт у Мађарској, која свакодневно показује другачији приступ, "мора бити уклоњена" и замијењена владом која би земљу учинила сличном Њемачкој, Аустрији или Француској, односно таквом која би дозволила пријем миграната, чиме би се, како је навео, "извадио трн испод нокта".
Орбан је рекао да је то разлог због којег је, према његовим ријечима, постојала намјера да се власт у Мађарској обори 2018. и 2022. године, као и планови за 2026. годину, додајући да је странка Тиса оличење те намјере, преноси МТИ.
Говорећи о миграцијама, Орбан је Турску назвао "животним осигурањем" Мађара, јер, како је рекао, турске власти не дозвољавају да око три милиона миграната напусти Турску и преко Балкана оде у Европу.
Упозорио је да би у случају промјена у Турској мигранти могли да преплаве Европу, како из Турске, тако и из Африке, истичући да је најважнији задатак наредних генерација да се од тога заштите.
Према његовим ријечима, миграције нису питање прошлости, већ кључно питање будућности, под условом да Европа преживи ратове.
Орбан је подсјетио да су током ратова на простору бивше Југославије у Мађарску долазили Срби, Хрвати и Бошњаци, који су, како је навео, сусједи и припадници истог културног круга, док за оне који данас желе да дођу у Европу рекао је да не поштују друштвена правила не само зато што то не желе, већ и зато што их не познају.
Орбан је истакао да Мађарска не сноси одговорност за мигрантску кризу и да је њен задатак да се "штити као острво".
Навео је и да Мађарска сарађује са другим државама, попут Чешке и Пољске, истичући да, упркос разилажењима, постоји сагласност по питању миграција.
