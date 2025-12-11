Орбан: Америка са потпуном прецизношћу види пад Европе

Извор:
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је данас да Сједињене Америчке Државе са "потпуном прецизношћу виде суноврат Европе" против којег се Мађарска бори 15 година.
"Укратко: Америка са прецизном тачношћу види пад Европе. Пад на цивилизацијском нивоу против којег се у Мађарској боримо већ 15 година. И коначно, нисмо сами", навео је Орбан на својој страници на друштвеним мрежама.
Орбан је навео да нова америчка стратегија националне безбједности, коју је оцијенио као "најважнији и најзанимљивији документ посљедњих година", описује Брисел у истом тону у којем су администрација бившег америчког предсједника Џоа Бајдена и европске институције раније говориле о Мађарској.
Мађарски премијер је додао да Американци примјећују дуг период економског застоја у Европи и угрожене цивилизацијске вриједности, демократију и слободно тржиште.
Према његовим ријечима, Вашингтон види да су "европски либерали спалили мрежу коју су формирали са Русијом, што је била грешка".
Орбан је напоменуо да доносиоци одлука у САД вјерују да европско-руски односи морају да буду обновљени на стратешком нивоу.
