Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

Километарске колоне настале су јутрос због саобраћајне несреће на кружном току у сарајевском насељу Велешићи.
Гужве су видљиве од главне саобраћајнице код Амбасаде САД, као и дуж Крањчевићеве улице и улице Пут Живота.
Како је раније објавио портал "Аваза", пјешак је превезен на указивање љекарске помоћи.
- Добили смо дојаву у 6:50 сати да је пјешак ударен аутомобилом те је превезен у Ургентни центар. Степен повреда још увијек није познат - казали су из МУП-а КС.
Саобраћај је обустављен у правцу тунела те се возачи упућују на обилазне путеве.
