Logo
Large banner

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

Извор:

Аваз

11.12.2025

10:10

Коментари:

0
Гужва у саобраћају након саобраћајне несреће у Сарајеву
Фото: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Километарске колоне настале су јутрос због саобраћајне несреће на кружном току у сарајевском насељу Велешићи.

Гужве су видљиве од главне саобраћајнице код Амбасаде САД, као и дуж Крањчевићеве улице и улице Пут Живота.

Полиција ФБиХ

Хроника

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

Како је раније објавио портал "Аваза", пјешак је превезен на указивање љекарске помоћи.

- Добили смо дојаву у 6:50 сати да је пјешак ударен аутомобилом те је превезен у Ургентни центар. Степен повреда још увијек није познат - казали су из МУП-а КС.

hitna pomoc

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

Саобраћај је обустављен у правцу тунела те се возачи упућују на обилазне путеве.

Подијели:

Тагови:

Сарајево

Саобраћајна несрећа

gužva u saobraćaju

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Хроника

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

4 ч

0
Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

Регион

Випотник: Хрватска да поштује међународне конвенције и статус чланице ЕУ

4 ч

0
Аца Лукас, пјевач из Србије којем је отказан концерт у Бањалуци

Бања Лука

Отказан концерт Аце Лукаса у Бањалуци

4 ч

14
Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

Свијет

Пљачкаши Лувра измакли полицији за 30 секунди: Истрага открила велике пропусте

4 ч

0

Више из рубрике

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

Градови и општине

Ватра "прогутала" 600 бала сијена у Лакташима

5 ч

0
klkuč, nekretnina, vrata

Градови и општине

Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње

5 ч

0
Чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа остала празна

Градови и општине

Чувена фотеља предсједника Скупштине општине Билећа остала празна

18 ч

0
Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

Градови и општине

Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner