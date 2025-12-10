Годишњица издатог ''прогласа'' Петровићевих празних обећања

Извор:
АТВ
10.12.2025
19:35
До краја 2019. године у Бијељини ће бити изграђен нови ватрогасни дом, за шта је Градска управа обезбиједила шест милиона марака.
Била је ово вијест дана прије шест година, прва лопата за камен темељац поставњена је ипак у октобру 2021.године рок завршетка радова је 120 дана. Четири године послије пред нама је незавршен објекат. Уз повремена сликања испред и обавјештавања јавности да је фаза ко зна који број завршена. Нова аутобуска станица у Бијељини изграђена је у јулу 2021.године. Око 1.200 метара квадратних земљишта још увијек чека прве аутобусе и путнике, а данас четири ипо године касније неколико пута је најављивано њено отварање. Од тога ни данас ништа. Празна обећања на дјелу нису ништа ново, кажу социолози.
''Све данашње политике су политике лажних обећања, то је један посебан модел манипулације са грађанима,бирачима.Праве политике никада не дају нереална обећања. Оно што јесте проблем јесте чињеница да се изабрани људи, начелници, градоначелници, министри чак,не баве добрим дијелом својим послом. Тај проблем је овдје најизраженији. Љубиша петровић се углавном бави неким другим темама, Глобалним, води неке ратове, борба против криминала и корупције...Ја све то што раде људи могу да разумијем, и да поштујем али је пороблем да се они налазе на мјестима гдје то не треба они то да раде'', рекао је Драго Вуковић, социолог.
На годишљицу издатог ''прогласа“ Петровићевих четворогодишњих обећања ваљало би се присјетити да се на листи нашло 85 обећања, груписаних по областима, од којих је реализована додјела уџбеника, стипендије, једнократне помоћи, асфалт у Јањи, ситни радови у сеоским мјесним заједницама, покоја скела у школи и наравно клавир. Нешто више од десет. Занимљиво је и оно да се у овој години очекује детаљан технички преглед Топлане у циљу процјене њеног стања и евентуалног преласка на други извор енергента. Стање је очигледно прецијењено, а не процијењено, а не да нисмо прешли на други извор, него смо остали и без постојећег. За ово ''лутање“ у послу узрок треба тражити у томе да се људи не баве својим послом, како треба, кажу социолози.
''У једном великом граду као што су Бања Лука, Бијељина, Сарајево ако имате кризу система, ако вам не ради вртић, немате гријања или основне инфраструктурне дјелатности од кога зависи квалитет живота грађана, онда се ми морамо запитати да ли ти људи раде свој посао? Онда ту имате други проблем када не радите свој посао како треба онда тражите кривце у другима'', казао је социолог, Драго Вуковић.
У рубрици спорт и рекреација за четири године Петровић је имао велике планове атлетск стаза, фискултурне сале, парка авантура, игралишта у Јањи, затвореног базена и наравно спорстке дворане за коју је чак и камен темељац положен. Данас на локацији нигдје никога. Једино што није написано на листи жеља, а што је једино и остварено је да спортски клубови нису добили ни једну конвертибилну марку током године.
Судећи по табли иза мене, прва фаза изградње спортске дворане у Бијељини, требала би да буде готова за 13 дана. Није прецизно ни дефинисано шта подразумијева ова прва фаза, али оно што је овдје евидентно је да овдје нема ни машина ни радника и то већ неко вријеме, да ли ће се икада више појавити и када остаје да видимо.
