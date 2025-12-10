Logo
Чешка влада легализовала састојак магичних печурки у медицинске сврхе

10.12.2025

20:25

Чешка влада легализовала састојак магичних печурки у медицинске сврхе
Фото: Unsplash

Влада Чешке саопштила је да је одобрила употребу псилоцибина, активног састојка магичних печурки, у медицинске сврхе од 2026. године.

Научници све више истражују терапеутски потенцијал психоделика попут магичних печурки, а неколико земаља недавно је легализовало употребу природног халуциногеног једињења под надзором психијатара.

ILU-ŽIVOTINJA-MEDVJED-180925

Регион

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Чешки парламент легализовао је употребу псилоцибина у мају амандманом на кривични законик, којим су ублажена и правила за посједовање марихуане.

Владином данашњом одлуком психијатрима и психотерапеутима се дозвољава да примјењују псилоцибин ако је "лијечење регистрованим медицинским супстанцама неефикасно или ако се докаже нетолеранција" код пацијента.

Ilu-stomak-bolovi-010925

Свијет

Отац и кћерка преминули након што су појели печурке

Они убудуће могу да користе псилоцибин за лијечење депресије повезане са раком, клинички тешког облика депресије без психотичних симптома и погоршаног менталног стања које угрожава живот пацијента.

Министар здравља Властимил Валек поздравио је одлуку као корисну за "чешки здравствени систем, стручну јавност и пацијенте", пренио је АФП.

