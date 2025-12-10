Чешка влада легализовала састојак магичних печурки у медицинске сврхе

10.12.2025
20:25
Влада Чешке саопштила је да је одобрила употребу псилоцибина, активног састојка магичних печурки, у медицинске сврхе од 2026. године.
Научници све више истражују терапеутски потенцијал психоделика попут магичних печурки, а неколико земаља недавно је легализовало употребу природног халуциногеног једињења под надзором психијатара.
Чешки парламент легализовао је употребу псилоцибина у мају амандманом на кривични законик, којим су ублажена и правила за посједовање марихуане.
Владином данашњом одлуком психијатрима и психотерапеутима се дозвољава да примјењују псилоцибин ако је "лијечење регистрованим медицинским супстанцама неефикасно или ако се докаже нетолеранција" код пацијента.
Они убудуће могу да користе псилоцибин за лијечење депресије повезане са раком, клинички тешког облика депресије без психотичних симптома и погоршаног менталног стања које угрожава живот пацијента.
Министар здравља Властимил Валек поздравио је одлуку као корисну за "чешки здравствени систем, стручну јавност и пацијенте", пренио је АФП.
