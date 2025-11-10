Logo
Large banner

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Извор:

СРНА

10.11.2025

12:20

Коментари:

0
Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот
Фото: Unsplash

Старији мушкарац тешко је повријеђен када га напао медвјед док је брао печурке. Напад се догодио у недјељу, око 10 часова ујутру, код села Рилево у Сјеверној Македонији.

Несрећног човјека пронашли су ловци, који су одмах позвали спасиоце.

Додик - интервју атв

Република Српска

Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

Према наводима, дјед је задобио стравичне повреде.

По доласку љекарских екипа старац је пребачен прво у болницу у Прилепу гдје је, због тежине повреда, донијета одлука да несрећног човјека транспортују на даље лијечење у болницу у Скопљу.

У овом тренутку није познато какве је све повреде старац тачно задобио. Исто тако, није познато ни да ли је на неки начин испровоцирао медвједа, или је животиња њему пришла док је ишао по шуми тражећи печурке.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда

Мјештани села око Прилепа, поготово у општинама Долнени анд Кривогаштани, кажу да су у посљедње вријеме често виђали медвједе и страхују да би напад могао да се понови.

Подијели:

Тагови:

medvjed

Sjeverna Makedonija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Економија

Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

1 ч

0
Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

Хроника

Позната имена погинулих у пожару у Дому пензионера у Тузли

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

Поново скочила цијена горива у Српској

1 ч

0
Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

Хроника

Тешка несрећа у Сарајеву: Дијелови аутомобила расути по путу

1 ч

0

Више из рубрике

Бик већ мјесецима лута селом и плаши људе: ''Агресиван је, дјеца су преплашена''

Регион

Бик већ мјесецима лута селом и плаши људе: ''Агресиван је, дјеца су преплашена''

2 ч

0
Магла сунце

Регион

Због загађеног ваздуха шест градова у ''црвеној зони''

4 ч

0
Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

Регион

Чешки туриста погинуо у тешкој несрећи, мотоциклисти се боре за живот

5 ч

0
Нема мирног сна за сточаре: Стока на мети вукова

Регион

Нема мирног сна за сточаре: Стока на мети вукова

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner