Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Извор:
СРНА
10.11.2025
12:20
Старији мушкарац тешко је повријеђен када га напао медвјед док је брао печурке. Напад се догодио у недјељу, око 10 часова ујутру, код села Рилево у Сјеверној Македонији.
Несрећног човјека пронашли су ловци, који су одмах позвали спасиоце.
Према наводима, дјед је задобио стравичне повреде.
По доласку љекарских екипа старац је пребачен прво у болницу у Прилепу гдје је, због тежине повреда, донијета одлука да несрећног човјека транспортују на даље лијечење у болницу у Скопљу.
У овом тренутку није познато какве је све повреде старац тачно задобио. Исто тако, није познато ни да ли је на неки начин испровоцирао медвједа, или је животиња њему пришла док је ишао по шуми тражећи печурке.
Мјештани села око Прилепа, поготово у општинама Долнени анд Кривогаштани, кажу да су у посљедње вријеме често виђали медвједе и страхују да би напад могао да се понови.
