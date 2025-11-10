Logo
Поново скочила цијена горива у Српској

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Фото: АТВ

У Републици Српској је опет отишла цијена горива.

Литар је, у просјеку, поскупио за 6-7 фенинга.

Тренутно, литар горива на бензинским пумпама у Бањалуци кошта 2,37-2,41 КМ, тачније, 2,4 КМ у просјеку.

Прије овог поскупљења, цијена дизела и бензина у просјеку је износила 2,33 КМ.

Из Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при привредној комори Српске наговјештавају нови скок цијена горива.

"Пратимо кретања на свјетској берзи. Према досадашњим подацима, цијене би до краја седмице опет могле да оду горе", потврдили су за Српскаинфо у овој групацији.

Подсјетимо, гориво у Српској поскупило је и прије 7 дана, за 5 фенинга по литру. Са овим новим поскупљењем, литар је уназад седмицу поскупио за око 12 фенинга.

То значи да возачи резервоар од 50 литара, плаћају 6 КМ више.

