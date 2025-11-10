Градишка: Камионџија покушао подмитити полицајце, одузели му паре

Аутор:Стеван Лулић
Камионџија М.Т. из Кисељака ухапшен је након што је у близини Градишке покушао да подмити полицајце.
Случај се догодио у суботу, 8. новембра, када га је полиција зауставила у мјесту Чатрња.
"Наведено лице се сумњичи да је истог дана у мјесту Чатрња у Градишци, приликом заустављања и контроле теретног возила марке Мерцедес којим је управљало, полицијским службеницима нудило новац, како би исти одустали од вршења службене радње и санкционисања саобраћајног прекршаја, након чега је лишено слободе", саопштено је из полиције.
Објашњавају да је новчаница коју је нудио полицајцима одузета од возача уз потврду.
О догађају је обавијештен дежурни тужилац Републичког јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета достави извјештај о почињеном кривичном дјелу.
