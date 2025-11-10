Logo
Бањалучка полиција ухватила двојицу док су тукли малољетника

Аутор:

Стеван Лулић

10.11.2025

11:22

Коментари:

0
Бањалучка полиција ухватила двојицу док су тукли малољетника
Фото: АТВ

Бањалучани Д.Г. и М.С. ухапшени су јуче у овом граду након што их је полиција затекла док су тукли малољетника.

Туча се догодила испред једног угоститељског објекта, а малољетник је том приликом задобио повреде.

"Приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници су у близини угоститељског објекта у Бањалуци уочили тучу више лица. Предузимањем мјера и радњи,полицијски службеници су утврдили да су наведена лица физички напала једно малољетно лице и нанијела му тјелесне повреде", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

Извршеним алкотестирањем код Д.Г. је утврђено присуство од 1,36 промила алкохола у организму, док је код лица М.С. утврђено присуство од 0,21 промил алкохола у организму.

О свему наведеном обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

Туча

Бањалука

хапшење

