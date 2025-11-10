Бањалучка полиција ухватила двојицу док су тукли малољетника

Аутор:Стеван Лулић
10.11.2025
11:22
Коментари:0
Бањалучани Д.Г. и М.С. ухапшени су јуче у овом граду након што их је полиција затекла док су тукли малољетника.
Туча се догодила испред једног угоститељског објекта, а малољетник је том приликом задобио повреде.
"Приликом обављања редовних послова и задатака, полицијски службеници су у близини угоститељског објекта у Бањалуци уочили тучу више лица. Предузимањем мјера и радњи,полицијски службеници су утврдили да су наведена лица физички напала једно малољетно лице и нанијела му тјелесне повреде", саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
Извршеним алкотестирањем код Д.Г. је утврђено присуство од 1,36 промила алкохола у организму, док је код лица М.С. утврђено присуство од 0,21 промил алкохола у организму.
О свему наведеном обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.
