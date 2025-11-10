Огласили се из полиције о хаосу у Великој Кладуши: Малољетник покушао убити више особа аутомобилом

Извор:
Аваз
10.11.2025
11:07
У мјесту Трнови код Велике Кладуше јуче су забиљежене сцене као из хорор филмова.
Наиме, прво се десила саобраћајна несрећа након што је једно возило завршило у супротној траци, а након тога су те особе изашле из аутомобила и избила је масовна тучњава.
Након што је возач који је изазвао несрећу ударен и пао на под, сувозач из тог возила, незванично син од возача, је сјео за волан и покушао при великој брзини прегазити актере тучњаве.
Како се може видјети на снимку једна особа је задобила повреде.
У МУП-у УСК су потврдили да су ухапшене двије особе након овог догађаја, а да је једна од њих малољетна.
- Догађај је евидентиран, полиција врши увиђајне радње и два лица су лишена слободе. Више информација не могу рећи, јер је једна од особа које су лишене слободе малољетна особа - казао је портпарол МУП-а УСК Абдулах Керановић за "Аваз".
На питање да ли зна да ли је ријеч о квалификацији кривичног дјела као покушај убиства, казао је кратко да се иде у том смјеру.
