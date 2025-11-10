Logo
Large banner

Огласили се из полиције о хаосу у Великој Кладуши: Малољетник покушао убити више особа аутомобилом

Извор:

Аваз

10.11.2025

11:07

Коментари:

0
Возач голфа направио хаос у Великој Кладуши
Фото: Screenshot

У мјесту Трнови код Велике Кладуше јуче су забиљежене сцене као из хорор филмова.

Наиме, прво се десила саобраћајна несрећа након што је једно возило завршило у супротној траци, а након тога су те особе изашле из аутомобила и избила је масовна тучњава.

Питон

Занимљивости

Питон од 6 метара му се обмотао око врата, услиједила је борба на живот и смрт

Након што је возач који је изазвао несрећу ударен и пао на под, сувозач из тог возила, незванично син од возача, је сјео за волан и покушао при великој брзини прегазити актере тучњаве.

Како се може видјети на снимку једна особа је задобила повреде.

У МУП-у УСК су потврдили да су ухапшене двије особе након овог догађаја, а да је једна од њих малољетна.

- Догађај је евидентиран, полиција врши увиђајне радње и два лица су лишена слободе. Више информација не могу рећи, јер је једна од особа које су лишене слободе малољетна особа - казао је портпарол МУП-а УСК Абдулах Керановић за "Аваз".

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Хаос на терену: Навијач утрчао и убо фудбалера у врат

На питање да ли зна да ли је ријеч о квалификацији кривичног дјела као покушај убиства, казао је кратко да се иде у том смјеру.

Подијели:

Тагови:

Велика Кладуша

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

БиХ

Црвени крст упозорио грађане: Не насједајте на превару

3 ч

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија жели да се конфликт у Украјини заврши што прије

3 ч

0
Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

Наука и технологија

Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

3 ч

0
Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

Економија

Из Пепка хитно повучен још један производ за дјецу

3 ч

0

Више из рубрике

Затвор

Хроника

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

3 ч

0
Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

Хроника

Потукли се због реда на каси: Испливали детаљи драме у супермаркету

3 ч

0
Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

Хроника

Трудница претучена након удеса: Нападач је пљунуо и ударио у груди

4 ч

0
Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

Хроника

Полиција трага за возачем који је усмртио жену у Бијељини

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner