Хаос на терену: Навијач утрчао и убо фудбалера у врат

Нигеријски фудбалер Нана Кваме Абрахам (22), везни играч Барау ФК, постао је мета шокантног напада навијача током утакмице између Катсина Јунајтед и ФК Барау у Катсини, која се одиграла у суботу, 8. новембра.
Напад је уздрмао нигеријски фудбал, јер је овај инцидент указао на озбиљан проблем са контролом навијача и безбједношћу фудбалера у НПФЛ (Нигеријској Премијер Лиги).
Сукоб је избио убрзо након што је Барау изједначио голом Орџија Калуа у 69. минуту, што је разбјеснило дио домаћих навијача. Према извјештајима, један од њих је утрчао на терен и убо Абрахама у врат, изазвавши дубоку повреду.
Након напада, утакмица је убрзо настављена, а сусрет је завршио без побједника резултатом 1:1. Ипак, насилни догађаји изазвали су глобалну пажњу и наишли на оштро осуде у нигеријском фудбалу.
Нана Кваме Абрахам је започео опоравак након што му је одмах пружена медицинска помоћ на терену. Иако је повреда била озбиљна, брзо се нашао у стабилном стању. У изјави за медије, Абрахам је изразио олакшање, али и огорчење због напада.
"Хвала Богу, сада се осјећам боље. Наш медицински тим је учинио све да ми помогне. Жао ми је због онога што се десило. Фудбал није рат, можеш да побиједиш, изједначиш или изгубиш. Играли смо пет утакмица код куће, побиједили једном, изједначили три пута и изгубили једном, и ништа се није догодило. Зашто смо овдје нападнути?", рекао је Абрахам.
