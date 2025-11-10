Logo
Large banner

Хаос на терену: Навијач утрчао и убо фудбалера у врат

Извор:

Агенције

10.11.2025

10:55

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Нигеријски фудбалер Нана Кваме Абрахам (22), везни играч Барау ФК, постао је мета шокантног напада навијача током утакмице између Катсина Јунајтед и ФК Барау у Катсини, која се одиграла у суботу, 8. новембра.

Напад је уздрмао нигеријски фудбал, јер је овај инцидент указао на озбиљан проблем са контролом навијача и безбједношћу фудбалера у НПФЛ (Нигеријској Премијер Лиги).

Moskva Kremlj

Свијет

Кремљ: Русија жели да се конфликт у Украјини заврши што прије

Сукоб је избио убрзо након што је Барау изједначио голом Орџија Калуа у 69. минуту, што је разбјеснило дио домаћих навијача. Према извјештајима, један од њих је утрчао на терен и убо Абрахама у врат, изазвавши дубоку повреду.

Након напада, утакмица је убрзо настављена, а сусрет је завршио без побједника резултатом 1:1. Ипак, насилни догађаји изазвали су глобалну пажњу и наишли на оштро осуде у нигеријском фудбалу.

Нана Кваме Абрахам је започео опоравак након што му је одмах пружена медицинска помоћ на терену. Иако је повреда била озбиљна, брзо се нашао у стабилном стању. У изјави за медије, Абрахам је изразио олакшање, али и огорчење због напада.

ILU-ARHEOLOG-170925

Наука и технологија

Велико археолошко откриће: Пронађена праисторијска гробница

"Хвала Богу, сада се осјећам боље. Наш медицински тим је учинио све да ми помогне. Жао ми је због онога што се десило. Фудбал није рат, можеш да побиједиш, изједначиш или изгубиш. Играли смо пет утакмица код куће, побиједили једном, изједначили три пута и изгубили једном, и ништа се није догодило. Зашто смо овдје нападнути?", рекао је Абрахам.

Подијели:

Тагови:

incident

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

Република Српска

Српским љекарима ускраћена медицинска документација генерала Младића

3 ч

0
Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''

Свијет

Пилот изгубио свијест прије слијетања, трагедија избјегнута ''за длаку''

3 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Свијет

Дјевојка рођена ''без мозга'' напунила 20 година

3 ч

0
Затвор

Хроника

Укинут притвор полицајцу осумњиченом за сексуалну злоупотребу дјетета

3 ч

0

Више из рубрике

Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Фудбал

Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

4 ч

0
Напад на судију у Београду

Фудбал

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

21 ч

0
Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Фудбал

Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

23 ч

0
Пораз Борца на ''Кошеву''

Фудбал

Пораз Борца на ''Кошеву''

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

54

Какво нас вријеме очекује сутра?

13

53

Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

13

49

Никола Саркози излази из затвора

13

49

Лукашенко: "Орешник" неће бити стациониран на једном мјесту у Бјелорусији

13

41

Ова земља је увела возачку дозволу на мобилној апликацији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner