Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

09.11.2025
16:03
Раније током данашњег дана стигла је информација да се на утакмици Зонске лиге Београд између БСК-а и Врчина догодио скандал, када је један од арбитара задобио ударац.
Због свега тога се огласио и Фудбалски савез Београда саопштењем у којем прилаже снимак поменутог инцидента, гдје се види шта се тачно десило након изведеног пенала.
На снимку се може видјети како један од фудбалера, Л. Ћоровић одгурује помоћног арбитра Л. Миловановића, који је завршио на земљи, а фудбалери Врчина су послије свега одбили да наставе меч и само су одшетали са терена.
Све се десило након што је Миловановић сигнализирао да пенал треба да се понови, јер је голман Ковачевић истрчао са линије прије времена по мишљењу арбитара.
У наставку прочитајте саопштење Фудбалског савеза Београда, које вам доносимо без редакцијских измјена, а снимак инцидента погледајте испод:
"Фудбалски савез Београда објављује снимак утакмице између екипа ФК БСК 1926 и ФК Врчин, одигране 8. новембра на Ади Циганлији, како би јавност имала увид у спорну ситуацију и како би се отклониле све недоумице и спекулације. Желимо да се јасно утврди одговорност сваког појединца који је учествовао у овом догађају.
'Као кровна организација београдског фудбала, најоштрије осуђујемо сваки вид насиља и недоличног понашања на спортским теренима. Упозоравамо све учеснике фудбалских такмичења да ће Савез, у складу са својим надлежностима, предузети све мјере како би се обезбиједило поштовање правила, фер-плеја и интегритета такмичења' изјавио је предсједник ФСБ Никола Лазетић и додао да ће сви актери који су у овом случају, али и у било ком другом, прекршили пропозиције и правила, бити најстроже санкционисани — без изузетка.
'То се односи на играче, службена лица, судије, делегате, навијаче и све који учествују у организацији и одржавању утакмица', поручио је Лазетић.
Фудбалски савез Београда остаје посвећен очувању угледа београдског фудбала, заштити интегритета такмичења и подизању нивоа спортске културе у нашем граду. Фудбалски савез Београда ће сачекати да добије све извјештаје и примједбе свих актера, након чега ће, у складу са својим овлашћењима, донијети брзу и ефикасну одлуку", стоји у саопштењу.
