Logo
Large banner

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Извор:

Агенције

09.11.2025

15:56

Коментари:

0
Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Јелена Ђоковић, супруга Новака Ђоковића, заједно с њим и њиховом дјецом, недавно је започела нову фазу живота пресељењем из Србије у Грчку.

Новак је у суботу освојио АТП турнир у Атини, гдје је у финалу побиједио Италијана Лоренца Мусетија. Након тога, очекује их заслужени одмор, јер тренутно уживају у животу без већих брига.

Новак Ђоковић

Тенис

Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу

За Јелену није увијек било тако. Једном приликом, отворила се о тешким данима, причајући о одрастању које је било тешко. Како је открила, долази из богате породице, али су јој родитељи изненада доживјели финансијски крах.

Причала је Јелена о тешким данима, а пренио је "Хело". Родитељи су јој кроз цијели живот били највећа подршка.

"Моја породица је била добростојећа, па смо банкротирали, сналазили смо се, све смо проживјели. На мишиће моје маме, с огромном вољом, жељом и снагом коју моја сестра и ја имамо, оно што она није имала, обје смо отишле да студирамо у иностранству", испричала је једном приликом Јелена.

Не воле се истицати у јавности

Отац и мајка Ђоковићеве супруге не воле се експонирати у јавности, а Јелена је једном приликом рекла да јој је мајка Вера велики узор.

"Вјерујем да жене стичу многе квалитете гледајући своје родитеље, посебно своје мајке. Моја мајка је рано родила мене и сестру, одгајала нас и стално радила. Ништа јој није било тешко, борила се као враг да нам осигура квалитетан живот и образовање, у веома тешким условима", рекла је Јелена.

Ауто у којем је изгорио руски бизнисмен

Свијет

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

Било је приче и о очевој улози у породици.

"Најљепше од свега је што сам у оцу видјела одобравање и јачање те мајчине лавље особине. Због таквих родитеља, моја сестра и ја покушавамо да будемо самосталне. Не чекамо да нам ишта падне у крило, већ се боримо за то. Савјетовала бих и другим младим женама да се свим срцем боре за оно у шта вјерују", поручила је она.

Било је и тешких дана с Новаком

С Новаком Ђоковићем је у браку од 2014. године, а у њиховој вези било је и тешких дана. Јелена се присјећала како је то ишло након што су се преселили у Монте Карло.

"Три године од почетка наше везе дошли смо до прекретнице. Одлучили смо се за заједнички живот, али, у Монаку је било тешко пронаћи посао. Све је тамо 'затворено', али, ја сам се случајно запослила у једној нафтној компанији. Радила сам тамо годину дана и то је за нашу везу била немогућа мисија. У једном тренутку Новак ми је рекао да тако више не можемо функционисати", испричала је.

Полиција Црна Гора

Хроника

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

За "Свет" се присјетила се Јелена како су изгледали почеци везе.

"Још док сам студирала, тачно сам знала када сам слободна и када му се могу посветити. Но, на послу сам проводила дане у канцеларији и наша веза је дошла на искушење. Зато смо почели тражити друго рјешење", рекла је Јелена Ђоковић.

Посао којем се касније посветила је вођење фондације Новака Ђоковића, а ту је и породица, која Новака заједно прати док иде даље у својој великој каријери на терену.

Подијели:

Тагови:

Jelena Đoković

bankrot

Новак Ђоковић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Каран и Додик у Теслићу

Република Српска

Каран: Вјера, црква и српски народ су једно

36 мин

0
Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

Друштво

Поново долази 20 степени - метеоролози објавили и када

39 мин

0
Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Економија

Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

42 мин

0
Драгана Шњегота, научница из Српца

Градови и општине

Млада научница из Српца кренула трагом вука

48 мин

0

Више из рубрике

Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

Сцена

Теа Таировић хитно напустила аеродром: Са марамицом преко носа одмах ушла у аутомобил

2 ч

0
Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Сцена

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

6 ч

0
Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

Сцена

Дигла се прашина: Ко је Монголка Јелена која ће представљати Србију на Мис Универзума

6 ч

0
Ruža cvijet

Сцена

Чувени водитељ преминуо од рака плућа

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

06

Каран: Организовани напади да се сруши Српска трају три деценије

16

03

Објављен снимак: Овако је нападнут српски судија

15

56

Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

15

49

Језиве фотографије аута у којем је изгорио руски бизнисмен

15

44

Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner