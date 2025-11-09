Банкротирали смо: Јелена Ђоковић изненадила признањем

Извор:
Јелена Ђоковић, супруга Новака Ђоковића, заједно с њим и њиховом дјецом, недавно је започела нову фазу живота пресељењем из Србије у Грчку.
Новак је у суботу освојио АТП турнир у Атини, гдје је у финалу побиједио Италијана Лоренца Мусетија. Након тога, очекује их заслужени одмор, јер тренутно уживају у животу без већих брига.
За Јелену није увијек било тако. Једном приликом, отворила се о тешким данима, причајући о одрастању које је било тешко. Како је открила, долази из богате породице, али су јој родитељи изненада доживјели финансијски крах.
Причала је Јелена о тешким данима, а пренио је "Хело". Родитељи су јој кроз цијели живот били највећа подршка.
"Моја породица је била добростојећа, па смо банкротирали, сналазили смо се, све смо проживјели. На мишиће моје маме, с огромном вољом, жељом и снагом коју моја сестра и ја имамо, оно што она није имала, обје смо отишле да студирамо у иностранству", испричала је једном приликом Јелена.
Отац и мајка Ђоковићеве супруге не воле се експонирати у јавности, а Јелена је једном приликом рекла да јој је мајка Вера велики узор.
"Вјерујем да жене стичу многе квалитете гледајући своје родитеље, посебно своје мајке. Моја мајка је рано родила мене и сестру, одгајала нас и стално радила. Ништа јој није било тешко, борила се као враг да нам осигура квалитетан живот и образовање, у веома тешким условима", рекла је Јелена.
Било је приче и о очевој улози у породици.
"Најљепше од свега је што сам у оцу видјела одобравање и јачање те мајчине лавље особине. Због таквих родитеља, моја сестра и ја покушавамо да будемо самосталне. Не чекамо да нам ишта падне у крило, већ се боримо за то. Савјетовала бих и другим младим женама да се свим срцем боре за оно у шта вјерују", поручила је она.
С Новаком Ђоковићем је у браку од 2014. године, а у њиховој вези било је и тешких дана. Јелена се присјећала како је то ишло након што су се преселили у Монте Карло.
"Три године од почетка наше везе дошли смо до прекретнице. Одлучили смо се за заједнички живот, али, у Монаку је било тешко пронаћи посао. Све је тамо 'затворено', али, ја сам се случајно запослила у једној нафтној компанији. Радила сам тамо годину дана и то је за нашу везу била немогућа мисија. У једном тренутку Новак ми је рекао да тако више не можемо функционисати", испричала је.
За "Свет" се присјетила се Јелена како су изгледали почеци везе.
"Још док сам студирала, тачно сам знала када сам слободна и када му се могу посветити. Но, на послу сам проводила дане у канцеларији и наша веза је дошла на искушење. Зато смо почели тражити друго рјешење", рекла је Јелена Ђоковић.
Посао којем се касније посветила је вођење фондације Новака Ђоковића, а ту је и породица, која Новака заједно прати док иде даље у својој великој каријери на терену.
