Младић из БиХ ухапшен у Никшићу због открића у његовом ауту

Извор:
Агенције
09.11.2025
15:44
Коментари:0
Држављанин Босне и Херцеговине, М.П. (21), са пребивалиштем у Никшићу, ухапшен је јуче након што је гранична полиција пронашла пушку у илегалном посједу у возилу којим је управљао.
У саопштењу се додаје да су никшићки гранични полицајци јуче, у мјесту Почековићи, контролисали М. П. (21), који је управљао возилом никшићких регистарских ознака.
Тенис
Американац осуо дрвље и камење по Ђоковићу
"Приликом прегледа возила пронађена је пушка марке застава М48 са интегрисаним ред дот нишаном марке Вортекс, затварач од пушке, и кутија са 12 комада припадајуће муниције, у илегалном посједу. Након прикупљеног обавјештења од овог лица, са догађајем је упознат државни тужилац у Основном државном тужилаштву у Никшићу који је наложио да се М. П. лиши слободе због сумње да је починио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја", истиче се у саопштењу.
Република Српска
Каран: Вјера, црква и српски народ су једно
УП је додао да ће данас, заједно са кривичним пријавама, бити доведен вршиоцу дужности тужиоца ради даље надлежности.
Најновије
Најчитаније
16
06
16
03
15
56
15
49
15
44
Тренутно на програму