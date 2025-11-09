Logo
Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Извор:

Агенције

09.11.2025

15:24

Удружење пољопривредника ФБиХ сматра да се урушава производња сировог млијека у ФБиХ и зато траже од надлежних институција да хитно реагују како би се, између осталог, редуковао неконтролисани увоз млијека и млијечних производа.

"У противном ће произвођачи бити принуђени изаћи на границе и зауставити неконтролисани увоз млијека и млијечних производа на подручју ФБиХ", потврдио је Ермин Велаџић, предсједник Скупштине Удружења пољопривредника ФБиХ.

Драгана Шњегота

Градови и општине

Млада научница из Српца кренула трагом вука

Мљекарство у ФБиХ је стратешка грана која запошљава и повезује бројне секторе, а с мјерама заштите се већ касни.

Произвођачи су ове године произвели више од 150 милиона литара млијека, што је у односу на 2024. годину више за 10 милиона литара.

"Тражимо да нам Влада ФБиХ, односно ресорно министарство, помогне како се не би урушила производња млијека, која има традицију и будућност. Такође, представници Удружења су мишљења да не постоји вишак млијека на тржишту него да је ријеч о одређеним лобијима откупљивача јер они неће да смањују откупну цијену како не би угрозили производњу својих сировина", поручио је Велаџић.

Шуме дрва

Економија

Некима и бесплатна: Смањили цијене дрва за поједине категорије

Удружење апелује на надлежне институције, прерађивачки сектор и трговачке ланце да хитно успоставе координацију како би се спријечиле негативне посљедице по домаћу производњу.

mljekarstvo

Млијеко

