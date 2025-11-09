Мљекари пријете блокадом граница: Нема вишка

Извор:
09.11.2025
15:24
Удружење пољопривредника ФБиХ сматра да се урушава производња сировог млијека у ФБиХ и зато траже од надлежних институција да хитно реагују како би се, између осталог, редуковао неконтролисани увоз млијека и млијечних производа.
"У противном ће произвођачи бити принуђени изаћи на границе и зауставити неконтролисани увоз млијека и млијечних производа на подручју ФБиХ", потврдио је Ермин Велаџић, предсједник Скупштине Удружења пољопривредника ФБиХ.
Мљекарство у ФБиХ је стратешка грана која запошљава и повезује бројне секторе, а с мјерама заштите се већ касни.
Произвођачи су ове године произвели више од 150 милиона литара млијека, што је у односу на 2024. годину више за 10 милиона литара.
"Тражимо да нам Влада ФБиХ, односно ресорно министарство, помогне како се не би урушила производња млијека, која има традицију и будућност. Такође, представници Удружења су мишљења да не постоји вишак млијека на тржишту него да је ријеч о одређеним лобијима откупљивача јер они неће да смањују откупну цијену како не би угрозили производњу својих сировина", поручио је Велаџић.
Удружење апелује на надлежне институције, прерађивачки сектор и трговачке ланце да хитно успоставе координацију како би се спријечиле негативне посљедице по домаћу производњу.
