Отворен шести Сајам "Плодови села малих произвођача"

АТВ

08.11.2025

19:43

Различите врсте меда, сокови, намази, пекмези, традиционалне рукотворине, природна козметика,различите чоколаде, има их вјеровали или не и са чварцима- све се то може пронаћи у Делта планету, на Сајму плодови села малих произвођача.

Дијана Суботић један је од излагача и овогодишњи добитник златне медаље за квалитет за производе под етикетом "Царска љеска". Учешће на сајму и награде, каже, много јој значе.

Иза сваког домаћег бренда стоје вриједни људи и њихов, често дугогодишњи рад. Циљ Сајма је да се обезбиједи мјесто гдје ће макар на неколико дана потрошачи бити у прилици да дегустирају и купе праве домаће производе, препознају квалитет и постану сталне муштерије, кажу организатори сајма.

У Српској има више хиљада малих произвођача, а локални сајмови су одлична прилика да се ступи у контакт са њима. Горан Бурсаћ, помоћник ресорног министра који је и отворио сајам, наглашава да Министарство пружа подршку на много начина, не само учешћем на сајмовима, већ и подршком производњи.

Сајам плодови села малих произвођача биће отворен и наредног викенда од 9 ујутро до 9 увече. Права прилика коју свакако не би требало пропустити, да се ужива у прије свега здравим, традиционалним, а опет аутентичним, домаћим укусима и мирисима.

