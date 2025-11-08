Приватни сектор постао примамљивији од јавног, ево и зашто

Извор:
АТВ
08.11.2025
19:19
Коментари:1
Државни посао више није сан. Радници се све више окрећу приватном сектору, док јавни све чешће остаје без кадрова. Боља плата, могућност напредовања, бољи услови, обично су разлози за то.
"Ја мислим да људи боље могу да напредују у приватном сектору, можда је и боља плата, па зато им је бољи приватни сектор, него јавни".
"Сигурно јер су другачије плате, бољи услови".
"Често у задње вријеме можемо видјети како сви одлазе из државних сектора у приватне. Зато што, ко има искуство, ко има знање за неки посао, ко је стручан за неки посао он ће бити плаћен", кажу грађани.
Некада је, и то не тако давно, то било незамисливо. Државни посао је значио сигурност, мање посла, плате су биле боље, па се неријетко на једном мјесту проводио читав радни вијек. Данас се послови чешће мијењају.
"Приватни сектор има своју експанзију поготово када су у питању стручни кадрови и да се у том сектору, поред чињенице да су примања на вишем нивоу, да се више ради, има и више могућности развоја и напредовања у каријери, односно, стручног развијања. Управо то млађе генерације, које су дигитално писменије, које су корисници друштвених мрежа, које имају доступне информације, своје мјесто виде ту, те се виде помаци у трансформацији самог образовног система према оним врстама посла у којима имате управо ту могућност", рекао је Александар Љубоја, директор подручне привредне коморе Бањалука.
Градови и општине
Сјећање, понос и част: Обиљежен Митровдан у Невесињу
Тржиште је учинило своје. Недостатак радне снаге је присилио послодавце да побољшају услове.
"Послодавци сасвим другачије преговарају око плата, када су у питању, не само плате, већ и услови рада радника, јер у много случајева се дешава да радници не стављају у фокус висину примања, али стављају у фокус све оне друге услове који могу бити понуђени", рекао је Зоран Шкребић, предсједник Уније послодаваца Републике Српске.
Ипак, задржао је јавни сектор неке од својих кључних предности. Радна мјеста су и данас сигурнија, заштићенија и проводе се мјере заштите и здравља на раду, кажу из Синдиката.
"Ту су више и синдикално организовани. Чим сте синдикално организовани тада су ваша права значајно боља и квалитетнија, јер синдикат је неко ко стоји иза вас. Кажем и друге неке мјере, попут кориштења годишњег одмора, одсуства, боловања, значи то је све више присутније у јавном сектору и то су неке те позитивне стране. Такође, ограничено радно вријеме, нема прековременог рада колико има у приватном сектору, јер, нажалост, тај рад у приватном сектору често буде да није плаћен", рекао је Горан Станковић, предсједник Савеза синдиката Републике Српске.
Број запослених у Републици Српској је око 290.000. Статистика показује да у приватном сектору има око 215.300 радника, а у јавном око 74.000.
Најновије
Најчитаније
22
00
21
54
21
51
21
47
21
44
Тренутно на програму