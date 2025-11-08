Logo
Затвара се чувени ланац пекара: Ево шта се десило

Извор:

Курир

08.11.2025

11:23

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Према писању немачког Билда, популарни ланац пекара морао је да прогласи банкрот упркос рекордним приходима посљедњих година.

Још једна дуга традиција у Немачкој ближи се крају. Упркос великим напорима, власник ланца пекара једноставно није био у стању да одржи своје филијале.

Ово је прича о пекари „Сеиделс Клостербекереи“, чији коријени сежу до 1900. године у град Носен у Саксонији. Године 2018, након што се брачни пар Зајдел пензионисао, пекару је преузео Патрик Шилкен (41), који је преселио главну производњу у град Дебелн и проширио посао на друге локације, укључујући велике саксонске градове.

Филијале - две у Лајпцигу, једна у Носену и једна у Дрездену - радиле су пуним капацитетом. Шилкен се није могао жалити на промет, заправо, 2024. година је донијела рекордан приход од 1,43 милиона евра. Ипак, компанија је пословала са губитком, а банкрот је постао неизбјежан.

partizan-karlik-dzouns

Кошарка

Партизан раскинуо уговор са играчем: Никако му није ишло

Ситуација је постала толико тешка да је власник Шулкен сам морао свакодневно да стоји иза пулта и продаје производе.

"Посљедњи пут сам био на одмору 2016. године", рекао је он њемачким медијима.

Како је то могуће са таквим прометом?

"Све је ишло добро до 2022. године, али од тада је кренуло низбрдо. Цијене сировина и енергије су се у неким случајевима утростручиле, а минимална плата стално расте. На крају, једноставно вам ништа не остане2, сумира Шулкен разлоге колапса.

Упркос рекордном промету у 2024. години, недостајало му је 20.000 евра само да исплати своје запослене.

Стечајни управник Хенри Гирбиг (50) истиче да ово није изолован случај.

"Талас банкрота тренутно јаче погађа мале и средње пекаре. Већи ланци могу много лакше да апсорбују ове додатне трошкове и прилагоде своје цијене", објаснио је он.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Амерички званичници не иду на самит Г20

Тренутно се активно тражи инвеститор који би спасао „Сеиделс Клостербäцкереи“ и њену дугу традицију.

"У преговорима смо са потенцијалним инвеститором. Све ће бити јасније у наредним недјељама", рекао је Гирбиг.

Судбина 29 запослених, од којих је 19 запослених са пуним радним временом, зависи од исхода ових преговора, пише Курир.

