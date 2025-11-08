Затвара се чувени ланац пекара: Ево шта се десило

Извор:
Према писању немачког Билда, популарни ланац пекара морао је да прогласи банкрот упркос рекордним приходима посљедњих година.
Још једна дуга традиција у Немачкој ближи се крају. Упркос великим напорима, власник ланца пекара једноставно није био у стању да одржи своје филијале.
Ово је прича о пекари „Сеиделс Клостербекереи“, чији коријени сежу до 1900. године у град Носен у Саксонији. Године 2018, након што се брачни пар Зајдел пензионисао, пекару је преузео Патрик Шилкен (41), који је преселио главну производњу у град Дебелн и проширио посао на друге локације, укључујући велике саксонске градове.
Филијале - две у Лајпцигу, једна у Носену и једна у Дрездену - радиле су пуним капацитетом. Шилкен се није могао жалити на промет, заправо, 2024. година је донијела рекордан приход од 1,43 милиона евра. Ипак, компанија је пословала са губитком, а банкрот је постао неизбјежан.
Ситуација је постала толико тешка да је власник Шулкен сам морао свакодневно да стоји иза пулта и продаје производе.
"Посљедњи пут сам био на одмору 2016. године", рекао је он њемачким медијима.
"Све је ишло добро до 2022. године, али од тада је кренуло низбрдо. Цијене сировина и енергије су се у неким случајевима утростручиле, а минимална плата стално расте. На крају, једноставно вам ништа не остане2, сумира Шулкен разлоге колапса.
Упркос рекордном промету у 2024. години, недостајало му је 20.000 евра само да исплати своје запослене.
Стечајни управник Хенри Гирбиг (50) истиче да ово није изолован случај.
"Талас банкрота тренутно јаче погађа мале и средње пекаре. Већи ланци могу много лакше да апсорбују ове додатне трошкове и прилагоде своје цијене", објаснио је он.
Тренутно се активно тражи инвеститор који би спасао „Сеиделс Клостербäцкереи“ и њену дугу традицију.
"У преговорима смо са потенцијалним инвеститором. Све ће бити јасније у наредним недјељама", рекао је Гирбиг.
Судбина 29 запослених, од којих је 19 запослених са пуним радним временом, зависи од исхода ових преговора, пише Курир.
