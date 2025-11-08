Адриа Спорт Конференција: Спорт и бизнис

Извор:
АТВ
08.11.2025
11:11
Доносимо снимак недавно одржане конференције, која је угостила лидере у спорту, бизнису, маркетингу и медијима.
Током два дана програма и 13 панела отворене су бројне теме, од бизнис модела спортских клубова и организација, менаџмента, инспиративних прича, а покренута су важна питања о опстанку и будућности европске кошарке.
Неке од најзначајнијих спортских фигура на нашим просторима подијелиле су своја искуства са публиком у Банском двору.
Снимак 'Адриа Спорт Конференције' пратите у нашем програму у суботу у 23 часа и недјељу у поноћ.
