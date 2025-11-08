Logo
Адриа Спорт Конференција: Спорт и бизнис

08.11.2025

11:11

Адриа Спорт Конференција: Спорт и бизнис

Доносимо снимак недавно одржане конференције, која је угостила лидере у спорту, бизнису, маркетингу и медијима.

Током два дана програма и 13 панела отворене су бројне теме, од бизнис модела спортских клубова и организација, менаџмента, инспиративних прича, а покренута су важна питања о опстанку и будућности европске кошарке.

Неке од најзначајнијих спортских фигура на нашим просторима подијелиле су своја искуства са публиком у Банском двору.

Снимак 'Адриа Спорт Конференције' пратите у нашем програму у суботу у 23 часа и недјељу у поноћ.

