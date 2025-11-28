Logo
Large banner

Спрема се повратак Рамоса

28.11.2025

18:48

Коментари:

0
Спрема се повратак Рамоса

Искусни шпански дефанзивац Серхио Рамос, у 39. години напушта мексички Монтереј (Monterrey) као слободан играч након што је одлучио да не продужи уговор који му истиче крајем децембра. Тиме улази у потрагу за новом средином, вјероватно посљедњом у професионалној каријери.

Шпански медији одмах су покренули вал шпекулација, а највише пажње привукла је неочекивана информација да би Рамос могао појачати друголигаша Кордобу.

Клуб из Андалузије тренутно је седми у Сегунди и вјерује да би довођење тако великог имена донијело и искуство и снажан маркетиншки узлет.

Поред Кордобе, Рамос се повезује и с клубовима из МЛС-а, као и из арапских лига, па се очекује да ће наредне седмице донијети коначну одлуку.

Повратак у Шпанију имао би додатну симболику јер је Рамос рођен у Андалузији, близу Севиље, али за сада нема најава да планира завршити каријеру. Његов одлазак из Монтереј већ је изазвао велику пажњу и отворио простор за нове трансфере и нова нагађања.

Подијели:

Тагови:

Serhio Ramos

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Жељезничар без навијача у Бањалуци

Фудбал

Жељезничар без навијача у Бањалуци

18 ч

0
Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

Фудбал

Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

22 ч

0
Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

Фудбал

Звезда са играчем мање славила против ФЦСБ

1 д

0
Дебакл Динама у Француској

Фудбал

Дебакл Динама у Француској

1 д

0

Више из рубрике

Жељезничар без навијача у Бањалуци

Фудбал

Жељезничар без навијача у Бањалуци

18 ч

0
Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

Фудбал

Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

22 ч

0
Амар Дедић, фудбалер ФК Бенфика и репрезентативац БиХ

Фудбал

Репрезентативац БиХ добио ужасне вијести, огласио се и клуб

1 д

0
Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

Фудбал

Един Џеко: Сутра можда нећу бити овдје

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је најчешће српско презиме, има посебно значење

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner