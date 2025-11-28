Спрема се повратак Рамоса

28.11.2025
18:48
Коментари:0
Искусни шпански дефанзивац Серхио Рамос, у 39. години напушта мексички Монтереј (Monterrey) као слободан играч након што је одлучио да не продужи уговор који му истиче крајем децембра. Тиме улази у потрагу за новом средином, вјероватно посљедњом у професионалној каријери.
Шпански медији одмах су покренули вал шпекулација, а највише пажње привукла је неочекивана информација да би Рамос могао појачати друголигаша Кордобу.
Клуб из Андалузије тренутно је седми у Сегунди и вјерује да би довођење тако великог имена донијело и искуство и снажан маркетиншки узлет.
Поред Кордобе, Рамос се повезује и с клубовима из МЛС-а, као и из арапских лига, па се очекује да ће наредне седмице донијети коначну одлуку.
Повратак у Шпанију имао би додатну симболику јер је Рамос рођен у Андалузији, близу Севиље, али за сада нема најава да планира завршити каријеру. Његов одлазак из Монтереј већ је изазвао велику пажњу и отворио простор за нове трансфере и нова нагађања.
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму