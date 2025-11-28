Изненада изгубио паре: Славни хрватски фудбалер остао без свега у секунди

Извор:
АТВ
28.11.2025
13:42
Један од оних које се не – заборавља. Да, био је велики хрватски ас са терена, с посебном причом коју је градио док је играо, али и с пуно невоља које су га пратиле у животу.
Један од хрватских фудбалских великана Дамир Десница у децембру ће прославити 69. рођендан, а у овој причи присјећамо се шта је све прошао овај некадашњи ас, чију посебност наглашава што је све своје велике ствари у каријери остварио – глухонијем.
Дамир Десница је рођен у Обровцу, а потом, основну школу за глухонијему дјецу похађао је у Загребу од 1963, након чега се уписао у средњу школу за глухонијеме у Ријеци.
Тамо је дошао 1971, а годину након тога, започео је каријеру фудбалера у ријечком Електроприморју, па потом играо за ријечки Конструктор.
У дресу Ријеке је од 1973. године био у јуниорима, у генерацији у којој су били и други познати асови, попут Срећка Јуричића и Звјездана Радина. Десница је играо лијево крило, а памти се какав је мајстор био, окружен саиграчима који су такође оставили велики траг на терену,
Дамир Десница је за први тим Ријеке заиграо 1974. године, у Првој савезној лиги у Југославији, када је дебитовао против зеничког Челика.
Био је један од кључних играча екипе Ријеке која је два пута освајала Куп маршала Тита, 1978. и 1979. године, те која је играла у четвртфиналу Купа побједника купова 1980. године.
Играо је у Ријеци до 1985. године. Било је то нестварних првих 11 година за клуб који се за побједе борио под стијенама Кантриде, а Десница је у великој мјери обиљежио тај период. Каријера га је касније одвела у Белгију, гдје је био до краја ’80-их играјући за тамошњи Кортрајк.
Био је и учесник Олимпијских игара за глухонијеме у Шведској 1973. године, а на том такмичењу освојио је треће мјесто. Играјући у репрезентативном дресу, памти и наслов првака Европе с младом националном екипом Југославије 1978. године, у генерацији Зајеца, Крањчара, Клинчарског, Пижона Петровића, Шестића…
Дамир Десница је у финалу забио и гол против репрезентације Источне Њемачке.
Прије него што је отишао у Белгију, Дамира Десницу је током ’80-их звала Црвена звезда, која је била врх врхова тадашње лиге. Нудили су му пола Београда. Новца колико год хоће, виле и станове које год хоће. Но, повриједио је кољено и због тога одгодио преговоре, а онда закључио да му се из Ријеке ипак не иде.
Славни ас Ријеке био је изузетно брз фудбалер, који је имао озбиљан дриблинг и непредвидив први покрет с лоптом. Легендарни загребачки спортски новинар Иво Томић за Десницу је рекао да је он једини играч који може стићи властити центаршут.
Излуђивао је противничке браниче па је често био мета опасних стартова. Доживио је неколико тешких повреда, посебно лигамената оба кољена који су му страдали више пута.
Живот му је кренуо низбрдо након што је за собом оставио сјајне играчке године у Ријеци и у Белгији.
Штедио је свој тешко зарађен новац у Љубљанској банци, али тај новац је једноставно ‘испарио’, практично у секунди.
Исту судбину доживјело је и више хиљада других штедиша, не само оних хрватских.
Чак 16 година професионалне каријере отишло је у дим великом хрватском асу.
Дамир Десница се погођен проблемима морао вратити игрању како би поново зарадио за живот.
Касније, у Ријеци су му нашли посао домара на стадиону на Подмурвицама, а поред тога, радио је и као демонстратор клинцима из клупске школе ногомета. Имао је шта за пренијети генерацијама које су долазиле. Памте се сјајне године, а посебно оглед Ријечана с Реал Мадридом у 16-ини финала тадашњег Купа УЕФА 1984. године.
Ријека је на свом терену сломила Реал с 3:1 у незаборавној утакмици из бивше државе, али у реваншу се догодила највећа пљачка неког хрватског клуба у Европи. Ријека је у Мадриду поражена с високих 3:0, али све је одлучио белгијски судија Рогџер Шоетерс који је Ријеци додијелио чак три црвена.
Један од та три добио је Десница, а објашњење је било да је приговарао – иако је глухонијем.
Било је ружно оно што је направио Белгијанац са звиждаљком, али за Дамира Десницу, ипак је било пуно више лијепих ствари које је доживио у каријери на терену.
За многе највећи играч Ријеке, успио је упркос хендикепу, а тиме је поставио примјер да се никад не смије одустати, преноси "Дневно".
