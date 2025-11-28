Кладионице бјеже из бх. града: Дирнуто осиње гнијездо

Извор:
АТВ
28.11.2025
13:30
Коментари:0
Одлука Града Бихаћа о таксама за кладионице натјерала је приређиваче игара на срећу да напусте овај град.
Градоначелник Бихаћа Елведин Седић навео је да су, када су доносили Одлуку о измјенама и допунама комуналних такси, били свјесни да дирају у "осиње гнијездо“.
"Та Одлука је значила да ће приређивачи игара на срећу, који годинама остварују милионске промете у Бихаћу, напокон морати платити свој дио обавеза према Граду. Након правоснажне и коначне пресуде, могу рећи да смо успјели. Не само правно, него суштински – Бихаћ се изборио за оно што му припада. Данас у нашем граду послује 12 кладионица мање. Неке су се повукле, неке покушале жалбама и тужбама оспорити одлуку, али све су изгубиле. То је чињеница", каже Седић.
Наводи да “ко жели пословати у овом граду, мора поштовати правила ове заједнице”.
"Односно, ако се овдје зарађује, онда се овдје мора и враћати. Као примјер, рећи ћу да само једна од њих дугује Граду скоро милион марака, за 2024. и 2025. годину. И тај новац ћемо наплатити и вратити га грађанима кроз пројекте, јер им припада! Не сматрам да је наша борба била обрачун с кладионицама. Ово је био обрачун с неправдом јер, немогуће је да локална заједница која носи највећи терет, од милионских промета добија тек мрвице. Тврдим да Одлука о комуналним таксама није била хир већ питање достојанства. Управо због тога, сретан сам што смо поново показали да нико није изнад закона, система и државе, те да је могуће стати на црту индустрији која је годинама измицала одговорности. И да се то може урадити законито, поштено и у интересу грађана", каже Седић.
Додаје да ова пресуда и оно што је из ње произашло - 12 кладионица мање, није само судски папир већ граница.
"Линија између оног што је било и оног што више неће моћи бити... Па, нека ово буде почетак времена у којем се правила поштују", закључује Седић.
