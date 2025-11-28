Шулић: Вишеград има огроман туристички потенцијал

Извор:
СРНА
28.11.2025
11:45
Министар трговине и туризма Републике Српске Денис Шулић поручио је у Новом Саду да је Вишеград једна од кључних туристичких дестинација Српске са великим потенцијалом који треба још јаче промовисати.
Шулић је, током посјете штанду ове општине на 56. Међународном сајму туризма, разговарао са руководством Туристичке организације Вишеград о новим пројектима и промотивним активностима за наредну годину.
"Вишеград је један од симбола туристичке понуде Републике Српске. Од Андрићграда, преко Моста Мехмед-паше Соколовића, до развијеног културног и манифестационог туризма – ово је дестинација која сваке године биљежи раст интересовања. Министарство ће и даље подржавати пројекте који доприносе већој видљивости Вишеграда на туристичкој мапи региона", поручио је Шулић.
Вршилац дужности директора Туристичке организације Вишеград Јадранко Јањић рекао је да подршка ресорног министарства много значи за даљи развој и промоцију овог града.
"На овогодишњем сајму представљамо наше највеће атракције и нове садржаје који ће бити у фокусу током 2026. године. Долазак министра Шулића је важна подршка нашем раду и охрабрење да наставимо да унапређујемо туристичку понуду и повећавамо број посјетилаца", истакао је Јањић Срни.
Вишеград наступа на Сајму као једна од дестинација које привлаче велику пажњу посјетилаца, а представља културно-историјско насљеђе, гастрономију и понуду Андрићграда.
