Водена бујица однијела пут код Коњица, мјештани огорчени због изостанка заштитних радова

26.11.2025

18:12

Коментари:

0
Водена бујица однијела пут код Коњица, мјештани огорчени због изостанка заштитних радова
Фото: Facebook/Radio Konjic

Киша праћена топљењем снијега изазвала је озбиљне проблеме широм Босне и Херцеговине, а посебно критично стање је у Опћини Коњиц, на саобраћајници која води према горњем дијелу долине Неретвице.

На Фејсбук страници "Бутуровић поље" објављене су забрињавајуће фотографије и снимци који приказују урушен пут и снажне бујице воде.

- Ноћашње падавине створиле су нове проблеме на подручју мјесне заједнице "Неретвица" – првенствено на регионалном путу Р-437 и код неколико стамбених објеката - навели су из ове заједнице.

Нова траса регионалног пута, на дионици од Кошпине Луке до Сријанског (Џанића) моста, оштећена је на више локација, због чега је поново обустављен саобраћај.

- Треба ли уопште наглашавати да на овом потезу, више од годину дана након поплава из октобра 2024. године, није изграђен ниједан потпорни зид нити постављен иједан габион - поручили су огорчени мјештани Бутуровић Поља.

Према информацијама Оперативног центра Коњиц, у току су радови на санацији регионалног пута Острожац – Фојница, на подручју Клиса. Екипе се налазе на терену и интензивно раде на отклањању проблема, а процјене су да би саобраћај могао бити успостављен до краја дана.

У ноћи с уторка на сриједу забиљежен је нагли пораст водостаја ријеке Неретве и њених притока дуж цијелог тока – од Главатичева до Габеле у Херцеговини.

Konjic

bujica

put

Коментари (0)
