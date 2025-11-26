Водена бујица однијела пут код Коњица, мјештани огорчени због изостанка заштитних радова

26.11.2025
18:12
Коментари:0
Киша праћена топљењем снијега изазвала је озбиљне проблеме широм Босне и Херцеговине, а посебно критично стање је у Опћини Коњиц, на саобраћајници која води према горњем дијелу долине Неретвице.
На Фејсбук страници "Бутуровић поље" објављене су забрињавајуће фотографије и снимци који приказују урушен пут и снажне бујице воде.
- Ноћашње падавине створиле су нове проблеме на подручју мјесне заједнице "Неретвица" – првенствено на регионалном путу Р-437 и код неколико стамбених објеката - навели су из ове заједнице.
Нова траса регионалног пута, на дионици од Кошпине Луке до Сријанског (Џанића) моста, оштећена је на више локација, због чега је поново обустављен саобраћај.
- Треба ли уопште наглашавати да на овом потезу, више од годину дана након поплава из октобра 2024. године, није изграђен ниједан потпорни зид нити постављен иједан габион - поручили су огорчени мјештани Бутуровић Поља.
Према информацијама Оперативног центра Коњиц, у току су радови на санацији регионалног пута Острожац – Фојница, на подручју Клиса. Екипе се налазе на терену и интензивно раде на отклањању проблема, а процјене су да би саобраћај могао бити успостављен до краја дана.
У ноћи с уторка на сриједу забиљежен је нагли пораст водостаја ријеке Неретве и њених притока дуж цијелог тока – од Главатичева до Габеле у Херцеговини.
Свијет
20 ч0
Хроника
20 ч0
Свијет
21 ч0
Кошарка
20 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
22 ч0
Градови и општине
23 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму