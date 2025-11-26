Logo
Расте Босна, поплављени подвожњаци

26.11.2025

16:21

Коментари:

0
Расте Босна, поплављени подвожњаци

Због повећаног водостаја ријеке Босне у послијеподневним сатима је обустављен саобраћај испод подвожњака у зеничком насељу Блатуша, извијестио је Бихамк.

Вода је у потпуности прекрила пролаз, па се саобраћај привремено преусмјерава другим правцима.

Ово је, нажалост, готово свакодневна ситуација за становнике Блатуше. Оба подвожњака која воде према овом насељу редовно буду поплављена кад ријека нарасте, па возачи, покушавајући доћи до кућа или центра града, користе тротоаре намијењене пјешацима како би прошли, што додатно ствара опасност у саобраћају.

Повишен водостај забиљежен је и у другим градовима и општинама на подручју Зеничко-добојског кантона.

Мјестимично су се ријеке излиле из корита, али према доступним информацијама нигд‌је није пријављена већа материјална штета, посебно не у размјерама какве су забиљежене у Бугојну.

Тагови:

rijeka Bosna

Зеница

vodostaj

