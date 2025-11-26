Вода однијела мост у Фојници (ВИДЕО)

Извор:
26.11.2025
У мјесту Стари Плочари код Фојнице синоћ је дошло до озбиљног инцидента након што је набујала ријека однијела локални мост, потпуно прекинувши комуникацију за становнике овог засеока. Према ријечима мјештана, вода се “дословно појавила ниоткуда” након вишесатних падавина и наглог топљења снијега.
Вода се излијева из канала и оближњих потока, земља је потпуно натопљена, а поједини дијелови асфалта почели су пропадати и клизити. Мјештани упозоравају да се ситуација погоршава из минуте у минуту.
“Ово нисмо никада видјели. Све је под водом, мост је отишао у неколико секунди. Молимо за хитну реакцију Цивилне заштите и опћинских служби, јер не знамо шта ће се десити са тереном”, поручили су становници Старог Плочара.
