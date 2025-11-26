Станивуковић ''запечатио'' кабинет Љубе Нинковића

Аутор:Стеван Лулић
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић "затворио" је кабинет предсједника градске Скупштине Љубе Нинковића, уз образложење да не ради свој посао.
"Ово више није кабинет Љубе Нинковића! Али то није ни важно, јер он нити у овај кабинет долази, нити ради, нити заказује сједнице, али плату за свој нерад уредно прима", написао је Станивуковић уз фотографију на којој се види трака преко врата Нинковићевог кабинета и табла на којој пише "Затворено до даљњег".
Станивуковић је своју одлуку образложио ријечима да се више од пола године чека да Нинковић закаже сједницу Скупштине града.
"Ово је била једина исправна одлука коју сам као градоначелник могао донијети, јер једино што се у овим просторијама накупља јесте - прашина", рекао је Станивуковић.
Он је такође позвао одборнике да смијене Нинковића са мјеста предсједника градског Парламента, називајући га "најплаћенијим нерадником".
Станивуковић је јуче најавио да ће Нинковића "избацити из просторија" уколико не закаже сједницу.
Такође, затражио је јуче да Министарство управе и локалне самоуправе реагује на то што већ неко вријеме није одржана сједница.
