Logo
Large banner

"Унио ми се у фацу, пријетио смрћу и смакнућем": Станивуковић описао детаље напада

Аутор:

Кристина Секерез

25.11.2025

19:17

Коментари:

4
"Унио ми се у фацу, пријетио смрћу и смакнућем": Станивуковић описао детаље напада
Фото: АТВ

„Најнормалније сам као сваки грађанин био јуче на Бањ брду, шетао, тражио своје слободно вријеме, мало мира, који ми је апсолутно тај мир нарушио. У моју близину, унио се у фацу, пришао, пријетио смрћу, батинама, тучом, смакнућем, убиством и остало тај Игор Арсенић.“

Тако је градоначелник Бањалуке описао детаље синоћњег напада на њега. Каже и да је полиција брзо реаговала. Тражи реакцију и осталих надлежних.

"Полиција је експресно реаговала, хапшен је, али тражим и притвор од Тужилаштва и да се испита све. А што с леђа? И 15 минута је то све, та врста насиља трајала. Вјерујте, веће изливе дивљаклука, мржње, силеџијства нисам у животу видио. Да ће мене неко било гдје пресретати и пријетити убиством, уносити се у моју близину, скидати торбу са леђа: „Хајде да се ти и ја потучемо, да видимо ко је овдје јачи", каже Станивуковић.

Арсенић је спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. Раније је из Полицијске управе за АТВ речено да је лице чији су иницијали И.А. ухапшено у Бањалуци због пријетњи градоначелнику Драшку Станивуковићу.

„Припадници Полицијске управе Бањалука синоћ су лишили слободе лице И.А. из Бањалуке, којег је непосредно прије тога лице Д.С. пријавило да му је упутило пријетње", речено је из полиције.

Станивуковић поручује, за насиље нема толеранције.

„Има право да има ставове какве хоће, има право да их каже јавно као што је говорио, али вам морам рећи једну ствар да и ја као градоначелник имам исто то право да ми се он не уноси у фацу, не пријети убиством, смрћу, тучом, пребијањем и остале ствари. Једини начин што сам остао прибран, одмакињао се свјесно, видите, ја да сам мислио да се тучем ја бих уписао бокс и кик – бокс, као што је он уписао. И каква је то порука ако на рекреативној зони, која је освијетљена, има чувара, такав човјек може да пресретне градоначелника, шта ће бити спреман свим другим људима да ради?", каже градоначелник Бањалуке.

Напад на градоначелника Бањалуке осудили су и из СНСД-а. Насиље не смије бити дио нашег града, нашег друштва, ни живота политичара – разлике међу политичарима треба да пресуђују грађани снагом гласа, а не појединци снагом пријетње или ударца, порука је Богољуба Зељковића.

Подијели:

Тагови:

Драшко Станивуковић

Игор Арсенић

Бањалука

Banj brdo

Коментари (4)
Large banner

Прочитајте више

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Бања Лука

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

2 д

2
Станивуковић открио детаље пријетњи на Бањ брду

Бања Лука

Станивуковић открио детаље пријетњи на Бањ брду

2 д

4
Bogoljub Zeljkovic Banjaluka

Бања Лука

Зељковић: Осуђујем напад на Станивуковића, насиље не смије бити дио нашег града

2 д

1
Станивуковић тврди да је нападнут у Бањалуци: "Све сам пријавио полицији!"

Бања Лука

Станивуковић тврди да је нападнут у Бањалуци: "Све сам пријавио полицији!"

2 д

7

Више из рубрике

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Бања Лука

Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

2 д

2
Станивуковић открио детаље пријетњи на Бањ брду

Бања Лука

Станивуковић открио детаље пријетњи на Бањ брду

2 д

4
Пожар на ауту у Дервишима

Бања Лука

Изгорио аутомобил на паркингу бањалучког маркета

2 д

1
Ухапшена једна особа због пријаве пријетњи Станивуковићу

Бања Лука

Ухапшена једна особа због пријаве пријетњи Станивуковићу

2 д

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

37

Бранковић: Зукан Хелез је на крају испао смијешан

14

31

Арина Сабаленка у изазовном издању

14

27

Мина Костић се удаје за човјека ког још није видјела уживо: Открила када ће се упознати

14

23

Хапшење у Калесији због напада на службено лице

14

15

Црну Гору за мјесец дана напустило готово 9.000 држављана Турске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner