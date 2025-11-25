"Унио ми се у фацу, пријетио смрћу и смакнућем": Станивуковић описао детаље напада

Аутор:Кристина Секерез
25.11.2025
19:17
Коментари:4
„Најнормалније сам као сваки грађанин био јуче на Бањ брду, шетао, тражио своје слободно вријеме, мало мира, који ми је апсолутно тај мир нарушио. У моју близину, унио се у фацу, пришао, пријетио смрћу, батинама, тучом, смакнућем, убиством и остало тај Игор Арсенић.“
Тако је градоначелник Бањалуке описао детаље синоћњег напада на њега. Каже и да је полиција брзо реаговала. Тражи реакцију и осталих надлежних.
"Полиција је експресно реаговала, хапшен је, али тражим и притвор од Тужилаштва и да се испита све. А што с леђа? И 15 минута је то све, та врста насиља трајала. Вјерујте, веће изливе дивљаклука, мржње, силеџијства нисам у животу видио. Да ће мене неко било гдје пресретати и пријетити убиством, уносити се у моју близину, скидати торбу са леђа: „Хајде да се ти и ја потучемо, да видимо ко је овдје јачи", каже Станивуковић.
Арсенић је спроведен у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. Раније је из Полицијске управе за АТВ речено да је лице чији су иницијали И.А. ухапшено у Бањалуци због пријетњи градоначелнику Драшку Станивуковићу.
„Припадници Полицијске управе Бањалука синоћ су лишили слободе лице И.А. из Бањалуке, којег је непосредно прије тога лице Д.С. пријавило да му је упутило пријетње", речено је из полиције.
Станивуковић поручује, за насиље нема толеранције.
„Има право да има ставове какве хоће, има право да их каже јавно као што је говорио, али вам морам рећи једну ствар да и ја као градоначелник имам исто то право да ми се он не уноси у фацу, не пријети убиством, смрћу, тучом, пребијањем и остале ствари. Једини начин што сам остао прибран, одмакињао се свјесно, видите, ја да сам мислио да се тучем ја бих уписао бокс и кик – бокс, као што је он уписао. И каква је то порука ако на рекреативној зони, која је освијетљена, има чувара, такав човјек може да пресретне градоначелника, шта ће бити спреман свим другим људима да ради?", каже градоначелник Бањалуке.
Напад на градоначелника Бањалуке осудили су и из СНСД-а. Насиље не смије бити дио нашег града, нашег друштва, ни живота политичара – разлике међу политичарима треба да пресуђују грађани снагом гласа, а не појединци снагом пријетње или ударца, порука је Богољуба Зељковића.
