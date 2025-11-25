Игор Арсенић спроведен у ОЈТ Бањалука

Извор:
АТВ
25.11.2025
14:00
Коментари:2
Игор Арсенић који је данас ухапшен због пријетњи градоначелнику Драшку Станивуковићу, спроведен је у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци.
"Припадници Полицијске управе Бањалука синоћ су лишили слободе лице И.А. из Бањалуке, којег је непосредно прије тога лице Д.С. пријавило да му је упутило пријетње", саопштено је данас из ПУ Бањалука.
Подсјећамо, градоначелник Бањалуке објавио је синоћ на друштвеним мрежама да га је Арсенић напао и пријетио му док је шетао на Бањ Брду, те да је случај пријавио полицији.
