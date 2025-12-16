Мјештани Росуља позивају грађане на вечерашњи скуп против изградње нових зграда

Извор:
АТВ
16.12.2025
14:43
Коментари:1
У бањалучком насељу Росуље данас, 16. децембра, ће бити одржан скуп грађана због плана да се у овом насељу изгради 16 зграда.
Из неформалне групе грађана "Сачувајмо Росуље" су на друштвеним мрежама позвали све становнике мјесне заједнице овог насеља на збор грађана који ће бити одржана у 17.30 у просторијама МЗ у Парку "Младен Стојановић".
"Јавно изнесите примједбе на планирану бетонизацију и прекомјерну урбанизацију насеља која би заувијек измјенила аутентични амбијент и неповратно уназадила квалитет живота грађана Росуља. Уложите писани приговор у коме тражите потпуно и свеобухватно повлачење Нацрта измјена дијела РП 'Малта 1'. Искажите одлучно не изградњи 16 зграда и формирању бетонског блока вишеспратница (до П+6) у мирном и функционалном дијелу Росуља у близини ОШ 'Алекса Шантић'", навели су организатори на Фејсбуку.
Република Српска
Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља
Казали су да је будућност њихових породица, дјеце и унучади, драгих комшија и пријатеља из њиховог мирног и питомог насеља, у њиховом заједничком ставу, одлучности и истрајности да спријече планирану дехуманизацију и урбицид њиховог насеља.
"Избор је јасан – нема изговора – дјелујмо сад да не трпимо заувијек", казали су из ове неформалне групе грађана.
Бања Лука
1 седм0
Бања Лука
1 год0
Бања Лука
6 д1
Бања Лука
1 год0
Бања Лука
5 ч2
Бања Лука
20 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д0
Најновије
Најчитаније
15
38
15
36
15
32
15
28
15
25
Тренутно на програму