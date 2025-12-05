Мјештани Росуља против изградње нових зграда

Извор:
Најављена измјена регулационог плана Малта 1 која се односи на једно од најстаријих бањалучких насеља Росуље изазвала је забринутост код мјештана. Шокирала их је информација да је у овом насељу планирано чак 16 нових зграда.
Упозоравају да би то заувијек нарушило аутентични амбијент и живот у Росуљама, једног од ријетких мирних и породичних дијелова града.
"Као станари Росуља изражавамо искључиво противљење измјенама регулационог плана јер сматрамо да предложена градња није прилагођена капацитетима нашег насеља, како што се тиче самог саобраћаја и саобраћајница, тако и постојећих паркинг мјеста, али и због постојеће инфраструктуре", рекла је је мјештанка насеља Росуље Барбара Фабић и додала:
"Самим отварањем и самом изградњом додала би се додатна бука, прашина, одузела би се зелена површина, буквално би нам се одузело и оно мало простора што већ сада имамо."
Већ четири генерације породице Вранчић живи у Росуљама.
"Ја сам овдје одрастао и знам ово насеље као изузетно мирно и тихо и овдје кад уђете у Росуље ви сте у неком балону мира и ко год дође из других дијелова града то тако и каже", рекао је мјештанин насеља Росуља Владимир Бранчић и додао:
"Замислите овдје један бетонски блок од 16 зграда са по 6 спратова, прво шта ће то урадити од инфраструктуре, друго безбједност саобраћаја која је већ нарушена, овдје је зона 30, то мало ко поштује од нових станара, од инвеститора такође",.
Градоначелник Бањалуке каже да није упознат са измјеном регулационог плана Малта 1 и да је за то чуо у медијима.
"Ту иницијативу сам исто видио из медија. По процедури то не иде да ја као градоначелник будем упућен у све то. Грађани нема разлога да брину", тврди градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић.
Ипак, из одјељења за просторно уређење града Бањалука поручују да сва заинтересована лица до 28. децембра могу поднијети своје примједбе.
"На њега законски, таква је процедура да се ставе примједбе, да се ослушне пулс јавности, шта људи конкретно на њиховим парцелама, да ли имају примједбе, затим људи из конкретног насеља, онда се организује јавна расправа на којој се те примједбе презентују, могу се поставити питања носиоцима израде", истакао је одјељење за просторно уређење Града Бањалука Вук Вишекруна.
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић каже да ни један регулациони план неће проћи без одобрења мјештана.
"Кажем из разлога зато што сам кроз те разговоре сам чуо њихова размишљања и заиста постоје објективни разлози да би изградња толиког броја зграда у том дијелу зграда донијела велике проблеме, како за њих тако и за остале дијелове града", нагласио је одборник СНСД-а у скупштини Града Бањалука Богољуб Зељковић и додао:
"Тамо већ постоје озбиљни инфраструктурни пропусти, саобраћајни колапс који би изградњом зграда био највећи проблем. То су проблеми и то не смијемо да игноришемо те ствари."
Стари план из 1975. године остаје једини правни оквир, а свака измјена унутар њега оставља простор за нове расправе и старе подјеле. А таква је и нова најава.
