Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

Извор:
Танјуг
26.12.2025
09:58
Коментари:0
Италија је казнила Епл са скоро 100 милиона евра због злоупотребе доминације у Апп Сторе-у.
Италијански регулатор за заштиту конкуренције је изрекао казну од 98,6 милиона евра америчкој компанији Епл због злоупотребе доминантног положаја на тржишту мобилних апликација, саопштила је Управа за конкуренцију и тржиште (АГЦМ).
Према наводима италијанског регулатора, Епл је прекршио европска правила у својој продавници апликација Апп Сторе, гдје има, како је наведено, "апсолутну доминацију" у иОС екосистему у односима са независним програмерима коју је искористио за ограничавање тржишне конкуренције.
АГЦМ тврди да је Епл наметнуо трећим странама рестриктивнију политику приватности путем система праћења транспарентности у апликацији (АТТ) и тражио од програмера да кориснике више пута питају да ли дозвољавају кориштење својих података за рекламирање.
Регулатор сматра да су ови услови једнострано наметнути, непропорционални у односу на циљ заштите приватности и штетни за пословне партнере компаније.
АГЦМ је напоменуо да је истрага спроведена у координацији са Европском комисијом и другим међународним телима за заштиту конкуренције, преноси Ројтерс.
