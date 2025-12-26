Logo
Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра

Танјуг

26.12.2025

09:58

Епл мора да плати казну од скоро 100 милиона евра
Фото: Pixabay

Италија је казнила Епл са скоро 100 милиона евра због злоупотребе доминације у Апп Сторе-у.

Италијански регулатор за заштиту конкуренције је изрекао казну од 98,6 милиона евра америчкој компанији Епл због злоупотребе доминантног положаја на тржишту мобилних апликација, саопштила је Управа за конкуренцију и тржиште (АГЦМ).

Према наводима италијанског регулатора, Епл је прекршио европска правила у својој продавници апликација Апп Сторе, гдје има, како је наведено, "апсолутну доминацију" у иОС екосистему у односима са независним програмерима коју је искористио за ограничавање тржишне конкуренције.

АГЦМ тврди да је Епл наметнуо трећим странама рестриктивнију политику приватности путем система праћења транспарентности у апликацији (АТТ) и тражио од програмера да кориснике више пута питају да ли дозвољавају кориштење својих података за рекламирање.

Регулатор сматра да су ови услови једнострано наметнути, непропорционални у односу на циљ заштите приватности и штетни за пословне партнере компаније.

АГЦМ је напоменуо да је истрага спроведена у координацији са Европском комисијом и другим међународним телима за заштиту конкуренције, преноси Ројтерс.

Епл

Казна

