Илон Маск поручио да долази свијет без оскудице: Ове ствари ће промјенити све

Извор:

Телеграф

24.12.2025

21:40

Коментари:

0
Илон Маск
Фото: Танјуг/АП

Илон Маск поново је изазвао лавину реакција на друштвеним мрежама једном кратком поруком која носи велику поруку о будућности човјечанства.

У објави на мрежи X, Маск је поручио да ће свијет постати ''невјероватан“ захваљујући вјештачкој интелигенцији и роботима који, како тврди, могу да омогуће одрживо обиље за све.

Порука је у врло кратком року прикупила милионе прегледа и десетине хиљада интеракција, што показује колико Маскове визије и даље снажно утичу на глобалну тех. јавност. Његова тврдња се уклапа у наратив који годинама гради, идеју да ће аутоматизација, АИ системи и хуманоидни роботи преузети већину рада који данас обављају људи.

Маск већ дуже вријеме говори о будућности у којој ће роботи производити храну, енергију и робу уз минималне трошкове, док би вјештачка интелигенција оптимизовала читаве економске системе. У таквом сценарију, класични проблеми попут несташице ресурса и ограниченог приступа основним добрима, према његовом мишљењу, могли би да постану ствар прошлости.

Истовремено, ова порука долази у тренутку када се воде озбиљне расправе о томе какав ће утицај АИ имати на тржиште рада. Док једни упозоравају на масовна отпуштања и раст неједнакости, Маск инсистира на дугорочној слици у којој технологија ствара вишак вриједности и подиже животни стандард на глобалном нивоу.

Његова изјава није нова по тону, али јесте по једноставности. Без техничких детаља и без објашњења ''како“, Маск је још једном нацртао крајњи циљ који види испред технолошког развоја. Свијет у коме обиље више није привилегија, већ подразумијевано стање.

Да ли је таква будућност реална или само још једна технолошка визија која звучи боље на мрежама него у пракси, остаје отворено питање. Једно је сигурно. Када Илон Маск говори о АИ и роботима, свијет и даље слуша.

(Телеграф Бизнис)

Коментари (0)
