Logo
Large banner

Маску уважена жалба

20.12.2025

14:54

Коментари:

0
Маску уважена жалба
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Америчком милијардеру Илону Маску враћен је његов платни пакет из 2018. године, који је првобитно био вриједан 56 милијарди долара, након што је Врховни суд у Делаверу поништио одлуку нижег суда који је пакет сматрао "неприхватљивим".

Одлука судова сада значи да Маску припада накнада за рад који је обавио од 2018. године, када је Тесла трансформисана из стартапа у једну од највриједнијих компанија на свијету.

Ова пресуда поништава ранију одлуку из 2024. године, којом је пакет отказан, изазивајући велики јавни одговор против судског система Делавера.

Наташа Беквалац

Сцена

Наташа Беквалац о мушкарцима из Бањалуке: "Баш страва"

Пет судија је изјавило у 49-страничном образложењу да је "отказивање уговора било неправедно" и да би потпуни отказ уговора "оставио Маска без накнаде за његов рад и напоре током шест година".

Платни пакет из 2018. године био је највећи до тада, све док Тесла није у новембру 2025. године одобрила још већи пакет за Маска, преноси Тан‌југ.

Подијели:

Тагови:

Илон Маск

Тесла

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

Свијет

Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

1 ч

0
Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију

Свијет

Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију

1 ч

0
Зеленски очајан: Руса је све више и више, све је теже

Свијет

Зеленски очајан: Руса је све више и више, све је теже

4 ч

0
Pasoši BiH

Свијет

Вишесатна задржавања на пасошкој контроли, ево и зашто

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагедија на Дурмитору: Испали из корпе на ски-лифту, једно погинуло

15

12

Стевановић Станивуковићу: Сарма на мом столу кориснија од обећања ријалити градоначелника

15

12

Ово је најјезивија фотографија Џефрија Епстајна

15

07

Станивуковић прозвао министра Стевановића: Нека поједе коју сарму

15

02

Лопови украли Наполеонов златни прстен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner