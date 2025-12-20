Маску уважена жалба

20.12.2025
Америчком милијардеру Илону Маску враћен је његов платни пакет из 2018. године, који је првобитно био вриједан 56 милијарди долара, након што је Врховни суд у Делаверу поништио одлуку нижег суда који је пакет сматрао "неприхватљивим".
Одлука судова сада значи да Маску припада накнада за рад који је обавио од 2018. године, када је Тесла трансформисана из стартапа у једну од највриједнијих компанија на свијету.
Ова пресуда поништава ранију одлуку из 2024. године, којом је пакет отказан, изазивајући велики јавни одговор против судског система Делавера.
Пет судија је изјавило у 49-страничном образложењу да је "отказивање уговора било неправедно" и да би потпуни отказ уговора "оставио Маска без накнаде за његов рад и напоре током шест година".
Платни пакет из 2018. године био је највећи до тада, све док Тесла није у новембру 2025. године одобрила још већи пакет за Маска, преноси Танјуг.
