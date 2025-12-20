Logo
Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

20.12.2025

14:01

Путин: Афричке земље постају све важнији играчи
Фото: Танјуг/АП

Афричке земље имају огроман потенцијал и играју све важнију улогу у глобалној политици, рекао је руски предсједник Владимир Путин у обраћању на Другој министарској конференцији Форума за партнерство Русија-Африка.

"Афричке државе имају огроман економски и људски потенцијал", истакао је Путин у поздравној поруци коју је прочитао министар спољних послова Сергеј Лавров.

Marija Zaharova

Свијет

Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију

У поруци је наглашено да је Русија појачала сарадњу са Африком у многим областима, укључујући и осигурање националне безбједности, као и безбједности хране афричких земаља, борбу против тероризма, реаговање на природне катастрофе и спречавање епидемија.

Владимир Путин

Afrika

