Путин: Афричке земље постају све важнији играчи

20.12.2025
14:01
Коментари:0
Афричке земље имају огроман потенцијал и играју све важнију улогу у глобалној политици, рекао је руски предсједник Владимир Путин у обраћању на Другој министарској конференцији Форума за партнерство Русија-Африка.
"Афричке државе имају огроман економски и људски потенцијал", истакао је Путин у поздравној поруци коју је прочитао министар спољних послова Сергеј Лавров.
Свијет
Захарова: Ријеке људи се сливају у Русију
У поруци је наглашено да је Русија појачала сарадњу са Африком у многим областима, укључујући и осигурање националне безбједности, као и безбједности хране афричких земаља, борбу против тероризма, реаговање на природне катастрофе и спречавање епидемија.
Најновије
Најчитаније
15
16
15
12
15
12
15
07
15
02
Тренутно на програму