Зеленски очајан: Руса је све више и више, све је теже

Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да је ситуација на фронту тешка и компликована и да се повећава број руских снага.
"Руса је све више и више, све је теже. Стигао сам у Купјанск, ситуација је била заиста тешка. Линија фронта је била веома близу. Међутим, наше оружане снаге контролишу Купјанск", рекао је Зеленски за Пољски радио, коментаришући недавну посјету Купјанску, који је стратешка мета руске војске.
Зеленски је такође признао да руске трупе "врше притисак".
"Они свакако могу да униште једно село, друго. Могу да уђу тамо. Учинићемо све да спасемо животе наших војника, јер изнад свега морамо имати оружану силу. То не значи да смо спремни да се предамо", рекао је.
Према његовим ријечима, Украјина има проблема са доступношћу одређених врста ракета, посебно противваздушних ракета, "из различитих разлога, укључујући кашњења у испоруци".
Он је поменуо проблеме у Украјини са енергетским ресурсима и трансфером система противваздушне одбране и нагласио да "то није оптужба против наших партнера".
Зеленски је 12. септембра посјетио Купјански правац, гдје се воде борбе и захвалио украјинским јединицама на резултатима на фронту, преноси "б92".
