Јапан тестира стравично оружје

Ово оружје, способно да пробија метал и уништава мале дронове у лету, представља значајан корак у развоју усмјерене енергије за одбрану.

Систем комбинује десет индивидуалних ласера снаге по 10 киловата у један моћан сноп од 100 киловата. Ради се о фибер ласеру, гдје се свјетлосни сноп појачава и фокусира кроз оптичко влакно са ријетким елементима.

Дизајниран је првенствено за неутралисање лаких ваздушних пријетњи, попут малих дронова и минобацачких граната.

Прототип је развила Агенција за набавку, технологију и логистику (АТЛА) јапанског Министарства одбране, а испоручио га је Кавасаки Хеви Индустрис. Ласерски систем је упакован у два модуларна контејнера са куполама дужине 12 метара и инсталиран на брод тежине 6.200 тона крајем новембра 2025. године.

Сљедећи корак су поморска испитивања, која би требало да почну послије фебруара 2026. године. Тестови ће провјерити перформансе у реалним условима - вјетар, влага, таласи и атмосферско расипање светлости представљају изазове за прецизно нишањење са нестабилне палубе брода.

Јапан се овим придружује земљама попут САД, Француске, Њемачке и Велике Британије у развоју оружја усмјерене енергије. Британски систем "ДрагонФајр" већ је успјешно оборио дронове у тестовима, док се сумња да и Кина развија сличне технологије.

Иако је оперативно распоређивање још годинама далеко, планира се интеграција на бродове са системом "Аегис" послије 2032. године. Будући тестови ће процијенити могућност коришћења још снажнијих ласера за пресретање ракета.

Ово оружје наглашава промјену у јапанској одбрамбеној политици, фокусираној на супротстављање растућим пријетњама попут јефтиних дронова и хиперсоничних пројектила.

Ласерски системи нуде предност неограничене "муниције" - само је потребна електрична енергија - али захтијевају снажно хлађење и стабилно напајање, пише "Телеграф".