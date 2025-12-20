Logo
Дједа Мразови и вилењаци опљачкали продавнцу

20.12.2025

09:00

Дједа Мразови и вилењаци опљачкали продавнцу
Фото: Unsplash

Група Д‌једа Мразова обучена у црвена одијела и праћена неколицином "вилењака" украла је из супермаркета у Монтреалу намирнице у вриједности од више хиљада долара.

Група под називом "Робин са улица" критиковала је у свом саопштењу велику концентрацију моћи у рукама неколико малопродајних ланаца, који су наставили да повећавају цијене и профитне марже, док су милиони Канађана погођени све вишим трошковима живота.

Након пљачке су саопштили да ће храна бити подијељена онима којима је потребна и да је овај "трик у стилу Робина Худа" имао циљ да истакне растућу кризу трошкова живота која је основне потрепштине све више учинила недоступним обичним грађанима.

"Сви ми све више радимо да бисмо могли да купимо храну од супермаркета који користе инфлацију као изговор да би остварили рекордне профите", наводи се у саопштењу, преноси "Гардијан".

Полиција је новинарима рекла да истражује крађу, али да није било хапшења.

Пожар у Кисељаку

Хроника

Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије

У међувремену, чланови групе су дио украдене хране оставили на тргу испод божићне јелке, а остатак ће, како су најавили, бити дистрибуиран кроз локалне банке хране.

"Не заборавите - глад оправдава средства. Срећан Божић", поручили су у саопштењу.

Око 40 чланова групе учествовало је у пљачки, а компанија "Метро", која је власник неколико већих малопродајних ланаца у Онтарију и Квебеку, оштро је осудила пљачку, називајући је криминалним д‌јелом.

Портпарол компаније Женевјев Грегоар рекла је да су на повећање цијена утицали фактори попут поремећаја у глобалном ланцу снабдијевања, нестабилности цијена робе, промјена међународних трговинских услова и малопродајни криминал.

