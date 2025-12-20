Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије

20.12.2025
08:53
Коментари:0
У фабрици Глобус конфекције у Кисељаку синоћ иза 18 сати избио је велики пожар у којем је у потпуности изгорио објекат, а на сву срећу повријеђених није било.
Према ријечима мјештана, пожару су претходиле три експлозије, од којих је најјача забиљежена око 18.20 часова, што је изазвало панику и страх међу становништвом у непосредној близини фабрике.
Први мјештанин који је примијетио пожар обавијестио је ватрогасце и полицију, након чега су хитне службе изашле на терен.
Најновије
Најчитаније
12
00
11
52
11
42
11
34
11
18
Тренутно на програму