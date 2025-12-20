Logo
Large banner

Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије

20.12.2025

08:53

Коментари:

0
Пожар у фабрици: Објекат у потпуности изгорио након три експлозије
Фото: Printscreen/Facebook/Mahalla.ba

У фабрици Глобус конфекције у Кисељаку синоћ иза 18 сати избио је велики пожар у којем је у потпуности изгорио објекат, а на сву срећу повријеђених није било.

Према ријечима мјештана, пожару су претходиле три експлозије, од којих је најјача забиљежена око 18.20 часова, што је изазвало панику и страх међу становништвом у непосредној близини фабрике.

Први мјештанин који је примијетио пожар обавијестио је ватрогасце и полицију, након чега су хитне службе изашле на терен.

Подијели:

Тагови:

пожар

Kiseljak

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

Хроника

Одјекнуле три снажне експлозије: Пожар гута зграду

13 ч

0
Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи

Хроника

Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи

14 ч

0
Продавали тешко заражено месо суграђанима и зарадили притвор

Хроника

Продавали тешко заражено месо суграђанима и зарадили притвор

15 ч

0
Огласила се полиција о тешком судару у Приједору

Хроника

Огласила се полиција о тешком судару у Приједору

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

00

Додик: Марфи не може да преболи пораз, наставља опсесивне нападе на Српску

11

52

Килијан Мбапе јури историјски рекорд Кристијана Роналда

11

42

Покренут поступак за одузимање америчког држављанства Кемалу Мрнџићу

11

34

Зорана Павић: Стриптизете су на вишем нивоу од појединих пјевачица

11

18

Пуцњава на ријечком Трсату: Оштећени кафић, аути и апотека

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner