Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи

Извор:

Информер

19.12.2025

21:18

Тинејџерка тешко повријеђена у стравичној несрећи
Фото: Танјуг/АП

У мјесту Црквине, на регионалном путу Тутин – Нови Пазар, око 18,45 сати догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је дошло до превртања путничког аутомобила.

У несрећи је тешко повријеђена тинејџерка (17), која је хитно превезена у Општу болницу Нови Пазар.

Према засад доступним информацијама, на лицу мјеста је у току полицијски увиђај, а саобраћај се одвија успорено.

Како се сазнаје, повријеђена дјевојка се налази у шок соби и она је животно угрожена.

Фудбал

Преминула легенда требињског Леотара

За сада нема званичних информација о узроку несреће, нити о томе да ли је у возилу било још путника. Више детаља очекује се након завршетка увиђаја и званичног саопштења надлежних органа, преноси Санџак данас.

Апелује се на возаче да буду максимално опрезни, посебно на овој дионици пута и да прилагоде брзину условима на коловозу, пише Информер.

