Огласила се полиција о тешком судару у Приједору

Извор:

АТВ

19.12.2025

19:10

Огласила се полиција о тешком судару у Приједору
Фото: АТВ

Полицијској управи Приједор је данас око 16 часова пријављено да се на магистралном путу Приједор – Бања Лука у мјесту Горњи Гаревци, догодила саобраћајна незгода у којој је повријеђено више особа.

Увиђајем на лицу мјеста утврђено је да је у незгоди учествовао Р.М. из Приједора управљајући возилом марке "пасат" у којем су се налазила још два малољетна лица, и М.Б. из Приједора који је управљао возилом "рено".

"У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобили су возач М.Б., сувозач у истом возилу С.Б. из Приједора, као и једно малољетно лице, док су лакше повреде задобили возач Р.М и друго малољетно лице", наводе из полиције.

Како наводе, три особе са тешким повредама превезена су у Универзитетско-клинички центар Републике Српске у Бања Луци.

Хроника

Детаљи судара у Приједору: Тешко повријеђени возач и малољетник

Полицијска управа Приједор позива све учеснике у саобраћају на максимално поштовање саобраћајних правила и прописа.

